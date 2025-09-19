¡Ö¥Ý¥±¥â¥óZA¡×¤Ç»È¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ä¥É¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª ¾ò·ï¤Ï¥Ý¥±¥»¥ó¤Ç¥ä¥É¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÌÄ¤À¼¡Ö¤ä¤¡¤ó¡×¤ò¿¿»÷¤ë¤³¤È
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥«¥¬¥ï¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Üー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ä¥É¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ä¥É¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÅ¹Æ¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥ä¥É¥ó¤Î¤Ê¤¤´¤¨¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡Ö¤ä¤¡¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨ー¡Ë¡×¡¢¡ÖPokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition¡×¤Ë¤Æ¥ä¥É¥ó¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥«ー¥É¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡ÖPokemon HOME¡×¤Ç¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¥«ー¥É¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥«¥¬¥ï¤Ï10·î24Æü¤è¤ê¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë´ÝµµÄ®¥°¥êー¥ó1F¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤¹¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥ä¥É¥ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¡¢Å¹Æ¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥ä¥É¥ó¤Î¤Ê¤¤´¤¨¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥É¥ó¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
