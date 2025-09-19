¡ÚÆÃÊÌ¤Ê¥ä¥É¥ó¡Û ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ü´Ö¡§10·î24Æü～2026Ç¯1·î31Æü ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー

¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥«¥¬¥ï¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Üー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ä¥É¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£

¡¡¥ä¥É¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ーÅ¹Æ¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥ä¥É¥ó¤Î¤Ê¤­¤´¤¨¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡Ö¤ä¤¡¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨ー¡Ë¡×¡¢¡ÖPokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition¡×¤Ë¤Æ¥ä¥É¥ó¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥«ー¥É¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡ÖPokemon HOME¡×¤Ç¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¥«ー¥É¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥«¥¬¥ï¤Ï10·î24Æü¤è¤ê¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë´ÝµµÄ®¥°¥êー¥ó1F¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤¹¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥ä¥É¥ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥«¥¬¥ï¤Î¥¤¥áー¥¸¡Û

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£