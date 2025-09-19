Î¦¾å³¦·ã¿Ì¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÀäÌ¯¤Ë¡È¶ØÃÇ¤Î¥¦¥ï¥µ¡É¤Ë¿¨¤ì¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡ÖÁ´Êý°Ì¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢³Ë¿´¤òÆÍ¤¡Ä¡×Àä»¿¤ÎÍò
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÏÏ¢Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÄ¶¿Í¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè6Æü¤Î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ï¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¥ì¥Ö¥í¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬À¤³¦ÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ë47ÉÃ78¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£40Ç¯¤Ö¤ê47ÉÃÂæ¤Î²÷µÏ¿¤Ë¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÇúÃÂ¤·¤¿¡£
¡¡±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¼ÀÁö¤·¤¿¡£2022Ç¯Âç²ñ¤Î400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ËÂ³¤¤¤Æ400¥á¡¼¥È¥ë¤âÀ©¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¡£¥¿¥¤¥à¤ÏÀ¤³¦ÎòÂå2°Ì¤Î47ÉÃ78¤À¤Ã¤¿¡£1985Ç¯¤ËµìÅì¥É¥¤¥Ä¤Î¥Þ¥ê¥¿¡¦¥³¥Ã¥Û¤¬½Ð¤·¤¿47ÉÃ60¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤Ë0ÉÃ18¤ËÇ÷¤ê¡¢47ÉÃÂæ¤Ï¤³¤Î»þ°ÊÍè¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¤ÏÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÇTBS¤ÎÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÁª¼ê¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ã¥Û¤Ë¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÇÈ¯¤µ¤ì¤¿¿¥ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö1°Ì¤ÎµÏ¿¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊµÏ¿¤Ê¤ó¤Ç¡£Åì¥É¥¤¥Ä¤ÎÀÎ¤Î¤Í¡£85Ç¯¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¡¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§¤ÎÁí¹çÂç²ñ¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀäÌ¯¤Ë¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ë¿´¤ò¤Ä¤¯¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¡×¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é»¿¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊµÏ¿¤Ã¤ÆÉ½¸½À¨¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£ÉáÄÌ¤È¤Ã¤µ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¡×
¡Öº£¤ÎÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤Ï¡Ø¤ä¤ó¤Á¤ã¡Ù¤ÇÁ´¤Æ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¡Ø¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊµÏ¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»þÂå¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤¹¤®¤Æ¤Þ¤À¥¸¥ï¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊµÏ¿¡¢¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤Õ¤¶¤±¤¿¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÌ¾¸À¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¡Ø¤ä¤ó¤Á¤ã¡Ù¤ÏÁ´Êý°Ì¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢³Ë¿´¤òÆÍ¤¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Í¥¤ì¤¿É½¸½¡×
¡¡¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¹¹¿·¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢Áá¤¯¤â2027Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï200¡¢400¡£¤¢¤Î¥¢¥ê¥½¥ó¡Ê¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë