¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬µî½¢ÌäÂê¤ò·ãÇò¡¡à°ÕÌ£¿¼È¯¸Àá¤â¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤¾Ï¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£²£±Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»ÂÐ±þ¤·¡¢²áÇ®¤¹¤ëµî½¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌóËþÎ»¤¹¤ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¡¢Íèµ¨¤Îµî½¢¤ò½ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ëº£½µËö¤Î¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó£Ç£Ð¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿³ÑÅÄ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£µî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£Ð¥Ö¥í¥°¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¡¢Â¿¤¯¤Î²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÊÊâ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÖ¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¤³¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤âËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤¿¤À·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Çµ±¤«¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤¢¤È¤ÏÈà¤é¡ÊÂåÍý¿Í¡Ë¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºßÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ËÌá¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹Ç¯¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤¾Ï¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤Î·èÊÌ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ä©Àï¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ä©Àï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿Ê²½¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È³°¤Ç¤Ï¼çÌòµé¤Î³ÑÅÄ¡£¤¢¤È¤Ï´Î¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç²÷Áö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£