ÊÆ¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¤¬Ä¹¼÷ÈÖÁÈÌµ´ü¸Â¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¼Í»¦»ö·ï¤á¤°¤ëÈ¯¸ÀÌäÂê»ë¤«
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤¿ÊÆABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡Ê57¡Ë¤¬¡¢ÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î¼Í»¦»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò½ä¤ê¡¢2003Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿¼Ìë¤ÎÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤«¤éÌµ´ü¸Â¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆABC¥Æ¥ì¥Ó¤¬17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖMAGA¡Ê¥Þ¥¬¡áÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤ò»¦³²¤·¤¿¼ã¼Ô¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¯¼£Åª¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏºÇ°¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈÖÁÈ¤Ç½Ò¤Ù¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î»à¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Í¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¥¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÏÈ¿´ú¤ò·Ç¤²¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤âÏÃ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤òÅé¤àÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤Ç4ºÐ»ù¤¬¶âµû¤òÄ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤ä¤æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¯¸¢¤ä¶¦ÏÂÅÞ¤¬¡¢¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î¸«²ò¤ä¹ÔÆ°¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¡¢»à¤òÉî¿«¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¿Í¡¹¤òÆÃÄê¤·¤ÆÊóÉü¤¹¤ëÆ°¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼»Î¤ä¸øÌ³°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î´Ö¤Ç¤âSNS¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤òÍýÍ³¤Ë²ò¸Û¤äÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥á¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢MSNBC¤ÎÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥À¥¦¥É»á¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¹Í¤¨¤ò¤ä¤á¤º¤Ë¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¹ÔÆ°¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿Ä¾¸å¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥á¥ë¤Î¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÇÐÍ¥¥Ù¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÃç´Ö¤«¤é¹³µÄ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÂç¤Ê½Ö´Ö¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÈ¿·â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯¤Î¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Æ¥£¥ó¥¸¥å¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö°Å¤¤»þÂå¡£¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÀ¯¸¢²¼¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«ÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ß¡¼¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¹ñ²È¼çÆ³¤Î¸¡±Ü¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥¥ó¥á¥ë¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤È¤Ã¤Ô¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤â¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÇã¼ý¤È»ÙÇÛ¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î²ò¸Û¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡£¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥Åª¤À¡£¤½¤·¤Æ´í¸±¤À¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò¸¡±Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
º£Ç¯7·î¤ËÊÆCBS¤Î¿¼Ìë¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¡×¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¤¬¼¡¤Ëµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¼«¿È¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Î¹ßÈÄ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë