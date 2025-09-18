Z世代と上司世代の間で仕事観やコミュニケーションに大きなギャップがあることが調査で明らかになりました。人材確保が難しい中、企業は若い世代の働きやすさを意識した取り組みを進めています。

【写真を見る】若手社員が辞めない職場とは？ 温泉にジム、服装自由、フリーアドレス…働き方改革で人材確保

福利厚生…温泉とジム完備

若者マーケティング機関「SHIBUYA 109 lab．」の調査によりますと、Z世代と上司世代の間で仕事の進め方やコミュニケーションなど、41項目のうち6割で「世代間ギャップがある」という結果が出ています。

仕事選びについて、街で聞いた学生からは「雰囲気や給料面で決めています」「休みと給料にたくさん重きを置いているわけではなく、自分が将来成長できる会社に就職したい」との声があがっていました。

就職や採用支援を行う会社「サンバシ」の小島健一社長は「人材の定着には企業側の理解が不可欠」と話します。

小島社長：

「売り手市場が非常に強い現状で、学生が選ぶ余地がすごく高まっています。企業側がかなり努力しないと、採用できない状態です」

若い世代が働きやすい職場作りに向け、ユニークな取り組みを進める企業があります。大分市にオープンした「大分サウナ」では、源泉かけ流しの温泉とジムが完備されています。大和電業社が新規事業として立ち上げ、福利厚生の一環として社員も利用できます。

大和電業社総務経理課 丹羽量子課長：

「もともと温泉を引いていたんですけど、新しい福利厚生になる施設がないかと思って建築することにしました」

働き方改革…平均年齢が20歳下がる

同社では、5年ほど前から毎年2人以上を採用しています。新入社員には年齢の近い先輩と2人1組で現場を回る「ブラザー制度」を導入。相談しやすい環境を整備することで、若手の定着にもつながり、社員の平均年齢がこの5年で20歳ほど若返りました。

新入社員 松尾藍流さん：

「今まで年の離れた人と関わることがなかったので、近い人の方が接しやすいです」

入社2年目 市川大良さん：

「いろんなことにチャレンジして、早く一人前の施工管理ができるようになりたい」

大和電業社総務経理部 丹羽量子課長：

「先輩社員の技術力が高く評価されていて、自分たちの技術力を継承しつつ、新しい若い力で盛り上げていけるような組織を作っていきたいと思っています」

デスクも服装も自由…モチベアップ

一方、大分市のトヨタカローラ大分では、5年ほど前から職場環境の改善に取り組んでいます。本社オフィスを改装し、自由に働く場所を選べる「フリーアドレス」を導入。去年からは「おしゃれで清潔」を条件に服装も自由化しました。

入社3年目の営業職・岩川志音さんは、服装が自由になったことでモチベーションだけでなく、接客にも良い影響を感じています。

岩川さん：

「『今の服装の方が話しかけやすくてよかった』と言ってくれる人がいたので、仲良くなりやすいなと思いました」

岩川さんはZ世代の同僚にも刺激を受けながら、自分なりの方法で顧客の信頼を得ることにやりがいを見出しています。

岩川さん：

「目標はお客さんと仲良くなることですね。頼ってくれるお客さんが増え始めたときからすごく楽しいなと感じ、この仕事をして良かったなと思うようになりました」

また、トヨタカローラ大分では、カーディーラーでは珍しい週休2日制を導入。あらゆる世代が働きやすい職場づくりを目指しています。

トヨタカローラ大分HCM推進室 小野茜室長：

「年齢に関係なく、一人ひとりが自分らしく働ける環境や仕組みづくりをみんなでサポートしていきたいと考えています」

若い世代の人材確保が大きな課題となる中、採用と定着をめぐる企業側の取り組みは、今後も広がりをみせそうです。