お笑いコンビ・チョコレートプラネットが18日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、松尾駿（43）が動画で発言した内容について謝罪。反省の意を込めてコンビそろって丸刈り姿になった。

10日にYouTubeチャンネル「チョコプラのウラ」にアップされた動画で「アインシュタイン」稲田直樹を中傷したネットユーザーを、相方の長田庄平とともに苦言を呈していた。すると、松尾は「俺がずっと提唱している誹謗（ひぼう）中傷に関してだけど。芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。“素人が何発信してんだ”ってずっと思ってて」と持論を展開。その後該当動画は削除され、同チャンネルと「チョコレートプラネット チャンネル」の最新動画のコメント欄が“閉鎖”状態となっていた。

松尾は「今回僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑おかけした方、応援してきてくれた方に本当に申し訳ございませんでした」と謝罪。

さらに「素人とかいう偉そうな言い方になってしまいました」とし「人を傷つけたりするようなことが僕がすごく嫌で、そういうのをやるくらいだったらやるなという、凄く極端な、本当にバカな言い方になってしまって…もうちょっと芸人だったら面白く言えたはずなのに、僕がちょっと力がなく、そういう極端な不快な思いをする言い方になってしまいました」と説明した。

相方の長田も「動画を削除したのは、稲ちゃんの名前も書いてたんで、そこが悪目立ちするのも良くないなと感じて、僕の判断で削除させていただきました。コメント欄閉鎖したのも、他の動画に関して関係のないコメントで荒らされるのが嫌だったので、そこはコメント欄の方は閉鎖させていただきました」とコメント。

「ファンの皆様に嫌な思いをさせてしまってるなということを思ったので、この動画を撮らせていただきました」とし「現場のマネージャー、会社、スポンサーの皆様、そちらの皆さんにも大変ご迷惑かけたなと思います。そこに関しても謝罪させていただきます。申し訳ございませんでした」とお詫びした。

終盤バリカンを手にした2人は「初心に返る、そして気持ちを引き締めるという意味で」と丸刈りに。「これからもチョコレートプラネット、応援よろしくお願いします」と呼びかけた。