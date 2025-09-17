ベビーベッドで眠る新生児の匂いを嗅いでいた猫ちゃんが、ゆっくりと動いて…？猫ちゃんが見せたありがたすぎる気遣いが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で75.3万再生を突破し、「赤ちゃんが少し動いたらピクってしてるの可愛い」「想像よりゆーっくりでわろた」といった声があがりました。

【動画：そっと赤ちゃんの匂いを嗅ぎにきた猫→離れたかと思ったら…】

赤ちゃんと暮らす猫ちゃんたち

TikTokアカウント「@tarira_rira22」に投稿されたのは、新生児だった赤ちゃんのもとへやってきた猫ちゃんの、驚きの気遣いをとらえた動画です。

現在、生後6ヶ月になった赤ちゃんと暮らしているのは、茶色と白の2匹のサイベリアンちゃん。2匹はまだ一定の距離を保ちながらも、赤ちゃんの成長をそっと見守ってくれているといいます。

匂いを嗅ぎにきて…？

そんな2匹のうち茶色の猫ちゃんが、まだ新生児だった赤ちゃんの匂いを嗅ぎに、ある日ベビーベッドにやってきたそう。茶色猫ちゃんは、ベッドで眠る赤ちゃんにそっと近づくと、神妙な面持ちでおくるみからのぞく頭の匂いを嗅いでいたといいます。

匂いのチェックが終わると、猫ちゃんはまるでスローモーションのように、ゆっくり体を引いていたそうです。赤ちゃんから目をそらさないまま限界まで体を引くと、今度は音を立てないよう慎重に前足を下げて後ずさり。まるで赤ちゃんを起こさないようにしているかのような配慮が尊くて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

起きないか何度もチェック！

さらに、ベッドから降りようと方向転換をした後も、赤ちゃんを起こしていないか確認するかのように振り返って様子を確認。赤ちゃんが少し動くと、身構えながらもじっと様子をうかがい、何度も振り返って赤ちゃんが起きていないことを確かめてから、静かにベッドから降りていったといいます。

まるで「起こしてはいけない」と分かっているかのような猫ちゃんの細やかな気配りに、感動せずにはいられません。

猫ちゃんの完璧な気遣いっぷりに、高評価が3.4万件以上ついたこの動画。視聴者からは「ヌッコ「こいつは起こしたらあかんやつだ」」「赤ちゃんのことくんくんしてるの可愛い過ぎる」「多分中の人が一度子育てしたことのある人なんでしょうね」「猫さん後ずさってるとき赤ちゃんもぞもぞ動き始めたの見て「泣く？泣く？…だいじょぶそ？」みたいな感じなの共感しかない」「何回振り返るんだｗ」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@tarira_rira22」では、赤ちゃんと2匹のサイベリアンちゃんたちのほっこりする日常の様子や、赤ちゃんの成長ととともに少しずつ距離を縮めていく姿を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@tarira_rira22」さま

