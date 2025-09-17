Netflix映画『新幹線大爆破』

10月3日(金)よりイオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ シアタス心斎橋にて2週間限定公開

Netflixにて独占配信中

今年4月にNetflixで独占配信がスタートした樋口真嗣監督の映画『新幹線大爆破』が、10月3日より2週間限定上映されることが決定した。劇場は「イオンシネマ シアタス調布」(東京都調布市)と、「イオンシネマ シアタス心斎橋」(大阪府大阪市)。

『シン・ゴジラ』など、これまでも多くのスペクタクルな映像と人間ドラマを融合させてきた樋口真嗣監督。原作となる同名タイトルの大ファンである監督が、“リブート”という形で現代社会への再構築として大幅アレンジしたのがNetflix映画『新幹線大爆破』。

主演を務めるのは、20年公開の『ミッドナイトスワン』(監督：内田英治)で第44回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞にも輝いた草磲剛。新幹線の安全を背負い、爆破を回避すべく奮闘する車掌・高市を演じた。

4月23日に配信開始となった本作は、Netflixの日本の週間TOP10にて初登場1位を記録。アメリカやアジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各地で幅広く視聴された。さらに2025年上半期の日本国内視聴数【映画部門】では、堂々の第1位を獲得した話題作となっている。

