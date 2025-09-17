フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』第12話「Call of the Night」のあらすじと先行カットが公開された。

参考：雨宮天、『よふかしのうた』とナズナへの思い 「すごく自分の演技の幅を広げてもらった」

累計発行部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマによる人気コミックスをアニメ化した本作。夜に眠れない日々が続いている不登校中の夜守コウは、ある日、吸血鬼の七草ナズナと出会う。夜に、そしてナズナに魅了されていくコウは、彼女に「俺を吸血鬼にしてください」と頼む。吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。そんな彼らに吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯餡子の手が、すぐそこまで迫る。コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる。

酔った餡子をナズナの部屋に連れ帰り、「添い寝屋」として残されたコウ。餡子は彼に生き方の難しさを語りながら眠る。コウとナズナは夜の街を歩きながら「普通」について考え出す。生きる目的を見失った餡子と、コウとナズナの“よふかし”の結末は……。

公開された場面写真では、ベッドに寝そべる餡子をはじめ、照れた表情でそっぽを向くナズナの姿などが確認できる。

なお第12夜は、原作・コトヤマによるオリジナルストーリー。コトヤマによる最終話のネームも公開された。

第12夜はフジテレビ系“ノイタミナ”にて9月19日23時30分から放送されるほか、9月20日0時よりPrimeVideoにて見放題独占配信、9月25日0時よりTVerにて1週間限定配信される。（文＝リアルサウンド編集部）