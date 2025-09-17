サンリオの人気キャラクター「クロミ」の20周年をお祝いしたテーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が東京・大阪・愛知・宮城で開催決定！

ムラサキ×ピンクのギャルかわいい空間でアニバーサリーイヤーをお祝いできる、Y2Kをイメージした気分がアガるメニューやカフェ限定グッズが展開されます☆

サンリオ「クロミ」テーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」

スケジュール：

東京/新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿店開催期間：2025年10月9日（木）〜11月30日（日）所在地：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下1階宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店開催期間：2025年10月14日（木）〜11月9日（日）所在地：宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2F愛知/名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店開催期間：2025年11月8日（土）〜12月7日（日）所在地：愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1F大阪/天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店開催期間：2025年11月20日（木）〜12月21日（日）所在地：大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F

予約方法：2025年9月17日（水）12:00カフェ公式サイトOPEN／18:00〜予約受付スタート（先着順）

予約金：660円（税込）※予約特典付き ※1申込につき、4席まで予約可

「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」公式サイト：https://20th-cafe.theme-cafe.jp

2005年にデビューしたサンリオの人気キャラクターで、自称マイメロディのライバル「クロミ」

黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントです。

2025年は「クロミ」20周年のアニバーサリーイヤーで、サンリオキャラクター大賞でも4位となりました。

今回、”憧れのギャルモデル”をコンセプトにした、Y2Kをイメージしたイマドキファッションに身を包んだ「クロミ」と、ムラサキ×ピンクのギャルかわいいテーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が期間限定でオープン！

カフェメニューとして、「クロミカフェ」のキービジュアルをイメージしたミートボールプレート、ムラサキ×ピンクのおしゃれなパスタ、Y2K感が感じられるカレーが提供されます。

さらに「クロミ」カラー感満載のパフェやクロミちゃんのお誕生日をお祝いする、ハピバグラスケーキなどのほか、「クロミ」をイメージしたドリンクなど、究極の胸キュン♡フォトジェニックなメニューがラインナップ。

また、描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場します☆

事前予約者限定カフェ利用特典「A5クリアファイル」

事前予約者限定カフェ利用特典として「A5クリアファイル」全2種から1枚をランダムでプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方が対象となります。

メニュー特典「クリアカード」

メニュー特典として、飲食会計が税込み3,000円以上の方に「クリアカード」をプレゼント。

全5種からいずれか1つがランダムでプレゼントされます。

※無くなり次第終了

KUROMI HAPPY DAYS プレート

価格：1,690円(税込)

キービジュアルの「クロミ」をごはんで表現したミートボールプレート。

マカロニサラダやらっきょうタルタルなどの乗った、見た目もかわいいプレートです。

ツンデレ♡クロミパスタ

価格：1,590円(税込)

ムラサキ×ピンク×クロミ＝最強♡なおしゃれ系パスタもラインナップ。

チキンやしめじの入ったレモンペッパー風味の見た目に反してさっぱりとしたメニューです。

GALカワMAX☆カレー

価格：1,590円(税込)

辛味レベル：★☆☆☆☆

トップの「クロミ」がインパクト抜群な、ヒョウ柄のステンシルを使ったY2K感あるカレー。

ピンクの紅芯大根の中にはチキンやナスが入っています。

クロミ パフェ

価格：1,490円(税込)

「クロミ」カラーでまとめられた。小悪魔感満載のパフェ。

中にはミルクプリンやブドウゼリー、上にはヨーグルトアイスとブドウシャーベットがトッピングされています。

うちらクロミ推し♡ハピバグラスケーキ

価格：1,490円(税込)

「クロミ」お誕生日をお祝いする、ハピバグラスケーキ。

ケーキの中にはフルーツカクテルやコーンフレーク、バニラアイスが入っています。

KUROMI♡フロート

価格：990円(税込)

ひんやりブドウシャーベットの「クロミ」をてっぺんにのせた「KUROMI♡フロート」

見た目も気分もアガるドリンクです☆

ギャルい☆クロミのフルーツソーダ

価格：890円(税込)

「ギャルい☆クロミのフルーツソーダ」は、巨峰×ブルーハワイの炭酸ドリンク。

「クロミ」カラーのフルーツと一緒に、ちょこんと乗った「クロミ」がとびきりキュート☆

ラテにも降臨☆クロミさま♡

価格：890円(税込)

「クロミ」カラーを使用した、紫色のチョコミルクラテ。

ふわふわフォームミルクの上にはキュートなクロミがレイアウトされています。

サイドドリンク

価格：各690円(税込)

メニュー名：

・コーヒー（Ice/Hot）

・紅茶（Ice/Hot）

・コーラ

・ジンジャエール

・オレンジ

カフェメニューと一緒にオーダーできるサイドドリンクも販売。

コーヒーや紅茶のほか、ソフトドリンクもラインナップされます。

※ワンオーダー対象外となります。

スーベニア

対象のメニューを注文し、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

ストローチャームやアクリルコースター、マグカップが販売されます。

ストローチャーム

価格：対象メニュー+660円(税込)

種類：ランダム5種

購入制限：1品注文に付き5個まで

ドリンクとサイドドリンクを注文された方が購入できるストローチャーム。

全5種類からいずれか1つがランダムで提供されます。

アクリルコースター

価格：対象メニュー+990円(税込)

種類：ランダム5種

購入制限：1品注文に付き5個まで

フードもしくはデザートを注文することで購入できるアクリルコースター。

様々なポーズや仕草の「クロミ」がデザインされています。

マグカップ

価格：対象メニュー+2,200円(税込)

購入制限：1品注文に付き2個まで

「クロミ」カラーを基調にした、大人かわいいマグカップ。

ドリンク・サイドドリンクを注文された方が購入できます。

オリジナルグッズ

「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」のアートを使用した、オリジナルの限定グッズを販売。

「クロミ」と一緒にお出かけできるアクリルキーホルダーのほか、普段使いしやすい雑貨などがラインナップされます。

アクリルキーホルダー

価格：825円(税込)

種類：ランダム5種

「クロミ」の頭巾をイメージしたフレームがインパクト大なアクリルキーホルダー。

ウィンクする姿や瞳をハートにした姿など全5種類からいずれか1つが封入されています。

グリッターステッカー

価格：605円(税込)

種類：ランダム5種

キラキラ輝くグリッター仕様のステッカーもラインナップ。

スマートフォンやタブレットケースのデコレーションにもピッタリです。

ラメ缶バッジ

価格：660円(税込)

種類：ランダム5種

「クロミ」のお顔をアップでプリントした、ラウンドタイプの缶バッジ。

バッグやリュックに付けて「クロミ」と一緒にお出かけが楽しめます。

サテン巾着

価格：1,760円(税込)

肌触りの良いサテン生地を使用した巾着。

オモテ、ウラ面で異なるアートが使用されています。

エコバッグ

価格：2,750円(税込)

「クロミ」とモチーフを総柄でプリントしたエコバッグ。

コンパクトに収納できる、普段使いしやすいグッズです。

ボールチェーン付きマスコット

価格：2,970円(税込)

ちらりと舌をのぞかせながらウィンクする「クロミ」をデザインしたボールチェーン付きマスコット。

シックなカラーを基調にした、コーディネートのアクセントにもなるマスコットです。

「クロミ」のお誕生日をお祝いしながら、楽しい時間が過ごせるテーマカフェ。

東京・大阪・愛知・宮城にて2025年10月9日より順次開催される「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」の紹介でした☆

