【SAKAMOTO DAYS】第22話 編入試験を終えた坂本とシンはJCCへ潜入！
全世界累計発⾏部数1500万部突破の『週刊少年ジャンプ』連載人気作『SAKAMOTO DAYS』。毎週⽉曜24時からテレ東系列ほか、Netflixほか配信サービスにて放送中のTVアニメ第2クールがいよいよJCC編入試験編に突入！ 第22話のあらすじと場面カットが公開された。
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。そして、待望の第2クールがいよいよ開幕！
このたび、放送に先駆けて第22話のあらすじと場面カットを公開。
遠隔操作されていた軟柔を倒し、坂本とシンは無事に編入試験を終えた。スカウトするメンバーを探していた✕（スラー）一派が関心を持ったのは真冬と虎丸のようで…。一方、ORDERの南雲たちは✕関連事件調査のため京都に向かうことに。坂本商店に帰ってきたシンたちだが、✕のデータを探して、いよいよJCC潜入を決行する！
第22話のあらすじはこちら！
＜第22話「それぞれのミッション」＞
シンの窮地に駆けつけ、楽が遠隔操作する軟柔を倒した坂本。合格者たちがそれぞれ帰路につく中、虎丸と真冬に✕（スラー）の魔の手が迫る！ 一方、ORDERの南雲、神々廻、大佛の3人は、✕関連の事件を調査する為、京都へと向かう。無事に編入試験を終えた坂本とシンは、✕のデータを手に入れる為、JCCへの潜入作戦を決行！ 波乱必至のスクールライフが、遂にスタートする！
☆第22話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
