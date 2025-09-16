日産「スカイライン」なのに“丸型4灯テールランプ”じゃない!? 大排気量V6エンジン×後輪駆動の「高級SUV」がスゴかった！ 斬新だった「クロスオーバー」どんなモデル？

「スカイライン」なのに“丸型4灯テールランプ”じゃない!?

日産のフラッグシップモデルである「スカイライン」では、現行のV37型は4ドアセダンのみを展開しています。

しかし、過去には販売終了した2ドアクーペのほか、クロスオーバーSUVタイプが存在しました。

どのようなモデルなのでしょうか。

日産「スカイライン」をSUV化したモデルとは？

スカイラインのクロスオーバーSUVとは、2009年から2016年まで販売された「スカイラインクロスオーバー」です。

スカイラインと名付けられていますが、日産が海外で展開する高級ブランド「インフィニティ」のSUV「EX35」。

北米市場で販売されていたEX35を日本でも発売することになった際に、インフィニティブランドではなく、スカイラインシリーズの一台として投入されました。

ちなみに、当時展開していたV36型スカイラインセダンは、インフィニティ「Gシリーズ」として、クーペは「G37クーペ」および「Q60」という名称で北米展開されています。

スカイラインクロスオーバーはインフィニティブランド譲りのラグジュアリーな造りと、スカイラインらしい走行性能という、魅力的な要素を兼ね備えた一台でした。

スカイラインセダンと同じEプラットフォームを採用したボディは、全長4635mm×全幅1805mm×全高1575mmと、現在の日産の「エクストレイル」に近いミドルサイズ（エクストレイルの方が全高が高い）。

スカイラインクロスオーバーのエクステリアはセダンやクーペのものを踏襲しており、フロントはフェンダー側まで大きく伸びたヘッドライトや、迫力あるグリルが特徴。コンパクトにまとめられたリアはクーペスタイルのスタイリッシュな形状です。

また、スカイラインシリーズの特徴である丸型4灯ではなく、コンビネーションタイプのテールランプを採用していたのも特徴でした。

パワーユニットは3.7リッターV型6気筒の「VQ37VHR型」を搭載。最高出力330馬力／7000rpmで、7速ATという組み合わせ。

駆動方式は、FRと4WDの2種類で、4WDタイプは日産独自の駆動システムである「アテーサE-TS」を採用していました。

足回りも専用のサスペンションやダンロップ製のオールシーズンタイヤを装備するなど、スカイラインシリーズの一台だけに全体的に高い走行性能を有していたものの、市場での評価は得られませんでした。

当時はクーペタイプのクロスオーバーSUVの人気がまだ低く、また500万円以上という販売価格のほか、税金の高い大排気量モデルという点も、人気が得られなかった要因だとされています。

その後、2016年で販売が終了となってしまいました。

※ ※ ※

スカイラインクロスオーバーは、スカイラインシリーズでは唯一のクロスオーバーSUVです。

当時は人気が出なかったものの、スカイラインシリーズらしい高い走行性能を備えた優秀なSUVでした。

現在の中古価格は100万円前後が中心とお手ごろ。維持費というネックはありますが、ラグジュアリーなSUVが欲しい人はチェックしてみてはいかがでしょうか。