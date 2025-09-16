【ライブレポート】MISIA「Everything」ら名曲をジャズアレンジ！豪華バンドメンバーとのSPステージ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MISIAが、名曲をスペシャルバンドと共に生演奏のジャズアレンジで披露する『MISIA SOULJAZZ FUNK CITY』を、9月15日に東京・NHKホールにて開催した。

■MISIAはゴールドの煌びやかな仮面をつけた衣装で登場

MISIAの比類なきボーカルをジャズの名手たちと共に堪能するスペシャルなプログラム『MISIA SOUL JAZZ』は、2017年にスタートして以来、ファンに愛され続けているライブシリーズだ。

2024年の山梨県・河口湖ステラシアターでの開催以来約1年ぶりの開催となる今回は、『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』と題して、東京・NHKホールにて2回公演を行った。世界的トランペット奏者の黒田卓也率いる豪華なバンドメンバーと共に1日限りのスペシャルなステージを届けた。

公演のフロントアクトとして、ミュージカルでも活躍している舞台俳優の斎藤瑠希が登場。「My Favorite Things」を披露し会場を大いに盛り上げた。

そしていよいよMISIAの登場。ゴールドの煌びやかな仮面をつけた衣装で登場し、「CASSA LATTE」を披露。歌い終わりにMISIAが仮面を取ると、会場からは大きな歓声が上がった。

MCでバンドメンバーの紹介をしたあと、ライブでは初披露となる「SERENDIPITY」や米倉利紀作詞作曲の「LOVED」などを披露すると、会場はたちまちロマンティックな雰囲気に包まれた。続いて、観客とのコールアンドレスポンスから始まった「めくばせのブルース」では、力強い歌声に観客も立ち上がり大きな盛り上がりを見せた。

そして、ラストにはこの日だけのスペシャルなジャズアレンジで5月28日にリリースしたアルバム『LOVE NEVER DIES』から「LOVE NEVER DIES」、そして“湖池屋ポテトチップス”のCMソングとしてもオンエア中の「明日晴れるといいな」を続けて披露し本編を締め括った。

アンコールでは「It’s just love」「Everything」をジャズアレンジで歌い上げ、優しい歌声に会場が包まれながらライブが終演した。

■2026年1月より星空のライブシリーズ第13章の開催をサプライズ発表

さらにアンコールのMCでは、2026年に星空のライブシリーズ第13章となる『STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON』の開催がサプライズ発表された。2026年1月から5月にかけて行われる全国アリーナツアーとなるこのツアー、チケットなどの詳細は後日発表となるの。

今回の『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』では、アンコールを含む全15曲を披露。昼夜2回公演で約7,000人を動員した。

PHOTO BY 三浦憲治、永井峰穂（アシスタント）

■セットリスト

M01 CASSA LATTE

M02 来るぞスリリング

M03 真夜中のHIDE-AND-SEEK

M04 LADY FUNKY

M05 The Best Of Time（1st）/ 運命loop（2nd）

M06 SERENDIPITY

M07 変わりゆくこの街で

M08 LOVED

M09 めくばせのブルース

M10 Call me Love me

M11 Butterfly Butterfly

M12 LOVE NEVER DIES

M13 明日晴れるといいな

M14 It’s just love

M15 Everything

■ライブ情報

『STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON』

[2026年]

01/24（土）岩手・盛岡タカヤアリーナ

01/25（日）岩手・盛岡タカヤアリーナ

01/31（土）大阪・大阪城ホール

02/01（日）大阪・大阪城ホール

02/07（土）東京・有明アリーナ

02/08（日）東京・有明アリーナ

02/21（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

02/22（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

02/28（土）愛知・日本ガイシホール

03/01（日）愛知・日本ガイシホール

03/14（土）神奈川・横浜アリーナ

03/15（日）神奈川・横浜アリーナ

04/18（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

04/19（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

05/02（土）神奈川・Kアリーナ横浜

05/03（日）神奈川・Kアリーナ横浜

