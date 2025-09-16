愛犬の肉球に薬を塗り、舐めないようにと手を繋いでいたら…。まさかの胸キュン展開と可愛すぎる反応は記事執筆時点で89万回を超えて表示されており、4.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：肉球に薬を塗った犬が『舐めないように』と手を繋いでいたら…まさかの『恋に落ちた表情』】

Xアカウント『@monaka_0507』に投稿されたのは、ポメックス「とろろ」くんのお姿。この日、飼い主さんはとろろくんの肉球にお薬を塗り、舐めてしまわないようにとしばらくの間、手を握っておくことにしたのだといいます。

舐めないようにと手を繋いでいたら…

あくまでも、お薬を舐めるのを防ぐため…だったとはいえ、形としては『手を繋いでいる』状態が続いたのだそう。

すると、とろろくんは飼い主さんを真っ直ぐと見つめながら『これは…？』と言うかのように瞳をキラキラと輝かせたのだとか。

『恋に落ちる音がした───────』

凛々しいイケメンっぷりの中にも無邪気な愛くるしさを秘めたその表情に、飼い主さんは思わず恋のはじまりを感じずにはいられなかった模様。

愛に溢れたその光景は多くの人々をほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「肉球恋愛…」「この顔はイケワンすぎる」「ヒゲダンのI LOVE...が流れてきそう」「爽やかな音楽流れ始めそう」「ぽちゃん…」など多くのコメントが寄せられています。

全力陽キャドッグの日常が大人気

わんちゃんも人間も大好きで『陽キャドッグ』と名高い2歳のとろろくんは、甘えん坊でイケメンな男の子。飼い主さんとお出かけをすることも、お家でお気に入りのおもちゃで遊ぶのも大好きで、とにかく楽しむことが大の得意だといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすとろろくんの日常はポメックスの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@monaka_0507」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。