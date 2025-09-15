この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【まさかの衝撃】片づけるのは物じゃなかった！片づけを10年教えてきて分かったこと』と題した動画が公開され、片づけライフコーチ・パンダみゆき氏が登場。動画冒頭で、みゆき氏は「人生は日々のあなたの選択の積み重ねでできています。そして、片付けとは物事の主者選択をし決定していくこと。つまり、片付けは人生そのものなんです」と力強く語った。動画内では、自身の経歴や片付けのプロとして活動を始めたきっかけ、仕事への迷いや家族・友人の反応などを振り返りつつ、「私はもうこれを仕事にするんだと本気で思えてたんですよね。どこから来てたのか分かりませんけど、大丈夫な気がしてたんです」と、片付けへの覚悟と情熱を吐露している。



活動初期の現場体験については「とにかく、聞く、聞く、聞くですよね。これは、これはって、いるかいらないかを一つずつクライアントさんに確認していきました」と徹底した対話型のサポートを強調。当初は収納テクやグッズ頼みだった人々の部屋が結局片付かない現実に直面し、「勝手に捨てる、答えをこちらが決める…この二つは固くなに守っていました」とプロとしての信念を振り返る。



リバウンドしやすい人とそうでない人の違いを探る中で、「辛いから捨てられないと言っている方の方が辛そうで、『もういいです、いらないです、捨てます』と言えた人の方が晴れやかな顔に変わっていく」と、現場での気付きも明かした。実際に片付けがうまく進まない根本原因について、「人って本当はいらないって分かっているものでも、ついつい残してしまう。それこそが片付けが終わらない一番の原因」と断言。「ただそれは決して簡単なことではありませんでした」と、片付けを通した心の葛藤やクライアントへの寄り添いも丁寧に紹介している。



さらに、みゆき氏は「片付けているのは“物”じゃないんです。物の散らかりの裏には様々な感情や人間関係が垣間見れます。そしてそういうあなたの感情がモヤモヤとなって家の空気を重くしているんだと思います」と、片付けの本質は感情や心の整理にあると強く主張する。「見た目がモデルルームのようになっていても、感情がクリアになっていなければスッキリという感情は味わえない」とし、「物を通して自分と向き合うことは、頭の中や心を整理する以上に“自分と対峙する”こと」と語っている。



動画の終盤では、「人生で一度きりでいいので、本気で向き合ってみてください」と呼びかけ、「片付けは、諦めなければ絶対に終わります。片付かない家はありません。とっとと、片付けろ」とエールを送って締めくくった。