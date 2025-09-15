¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ»£¤ì¤¿¡×´¶Æ°¤Î£±Ëç¤Ë8.6Ëü¿ÍÀä»¿¡¡µ±¤¯Ëþ·î¤Î¾å¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤¯¤Ã¤¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï...
¡Ö¤¦¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¡¢¡¢
·îÐ§»£¤ì¤¿¤¡¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÎÞ¡×
¤½¤ó¤Ê´¿´î¤Î¶«¤Ó¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û272.5ËüÉ½¼¨¡¢8.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà·îÐ§áÀ®¸ù¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤ë
¡Ö·îÐ§¡×¤È¤Ï¡¢·î¤Ë¹Ò¶õµ¡¤¬½Å¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Î¤³¤È¤À¡£
Âçºå¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼Ì¿¿°¦¹¥²È¡¦Sakura¡Ê¡÷sakuraing64¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê£±Ëç¡£
·îÌÌ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯¼Ì¤Ã¤¿Ëþ·î¤Î¾å¤Ë¡¢¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢±Ç²è¡ÖE.T.¡×¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê1Ëç¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï8Æü¡¢»£±Æ¼Ô¤ÎSakura¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê
Sakura¤µ¤ó¤¬¸«»ö¤Ê¡Ö·îÐ§¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦Íä²°¶¶¼þÊÕ¡£7Æü¤Î¸á¸å6»þ45Ê¬¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·µ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¾º¤Ã¤Æ¤¯¤ë·î¤È°ì½ï¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬»£¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤Éë¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¾º¤Ã¤Æ¤¤¿·î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢·î¤Î¾º¤ëÊý¸þ¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÈô¤Ö¥ë¡¼¥È¤È¹â¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊSakura¤µ¤ó¡Ë
23Ç¯1·î¤Ë¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¤Î°ì´ã¥«¥á¥é¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö·îÐ§¡×¤Î»£±Æ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Sakura¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ò»£¤ë¤Î¤â¡¢·î¤À¤±¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·î¤¬»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡ØËþ·îÁ°¸å¤Î·î¤Î½Ð¤¹¤°¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«³ð¤ï¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤ò´Þ¤á¤Æ4²ó¤Ç¤·¤¿¡ª
·î¤Ï°Õ³°¤ËÁá¤¯°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤·¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢·î¤Î²¼¤òÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö°ã¤¤¤ÎÊý¸þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê...¤È¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â·âÄÀ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡ÊSakura¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢2Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤ä¤Ã¤È»£±Æ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈSakura¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£Æü»£¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·î¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊSakura¤µ¤ó¡Ë
Sakura¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¸«»ö¤Ê¡Ö·îÐ§¡×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï8Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê9ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´¶Æ°¤Î°ìËç¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¸«»ö¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë‼️¡×
¡ÖÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡×
¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤°¤äÉ±¡×