¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿°æ¹¨¼£¡Ø¹ñÌ±ºñ¼è¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¤ËÇä¤ê¹þ¤àEV¤Î°Õ³°¤ÊÇä¤ì¹Ô¤
ÅÅµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¶îÆ°¤µ¤»¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¤³¤È¤òEV¡ÊElectric Vehicle¡Ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢EV¤Ë¤Ï4¼ïÎà¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Æ°ÎÏ¸»¤ÏÅÅµ¤¤À¤±¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡BEV¡ÊBattery Electric Vehicle¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤ËEV¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò»Ø¤¹¡£ËÜ¾Ï¤ÎEV¤â¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¢HEV¡ÊHybrid Electric Vehicle¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÎ¾Êý¤òÅëºÜ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¡£³°ÉôÅÅ¸»¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¤Ï¤·¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢³°ÉôÅÅ¸»¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¢¤ë£PHEV¡ÊPlug-in Hybrid Electric Vehicle¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¡¢¿åÁÇ¤Ë¤è¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²ó¤¹¤FCEV¡ÊFuel Cell Electric Vehicle¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬Ìöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸»º¤·¡¢À¤³¦¤ËÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È£¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²¤½£¤Ç¿Ê¤à¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ø¾è¤ê´¹¤¨
¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎEV¤ª¤è¤ÓPHEV¤ÎÉáµÚÎ¨¡Ê¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¡Ë¤Ï2020Ç¯°Ê¹ß¤ËÆÃ¤Ë¾å¾º¤·¡¢2020Ç¯4.2¡ó¡¢2021Ç¯9¡ó¡¢2022Ç¯14¡ó¡¢2023Ç¯18¡ó¤È¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¾å¾º·¹¸þ¤¬2024Ç¯¡¢ÆÃ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÑ²½¤ò¸«¤»¤¿¡£
ACEA¡ÊEuropean Automobile Manufacturers' Association¡¢²¤½£¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯7·î¡Á12·î¤Î¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¼ÂÀÓ¤Ï¡¢EV¤¬108Ëü625Âæ¡¢PHEV¤¬50Ëü9,623Âæ¤Î·×159Ëü248Âæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯7·î¡Á12·î¤Î¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¼ÂÀÓ¤Ï¡¢EV¤¬103Ëü8,846Âæ¡Ê¥°¥é¥Õ1»²¾È¡Ë¡¢PHEV¤¬46Ëü4808Âæ¤Î·×150Ëü3654Âæ¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎEUÆâ¤ÎÁ´¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤ÏÌó1060ËüÂæ¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÈæ0.8¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢EV¡¦PHEV¤Ï¡¢µÕ¤Ë200ËüÂæ¤ÎÂçÂæ¤òÀÚ¤ê¡¢199Ëü3102Âæ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯ÅÙ¤ÎEV¡¦PHEV¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤Ï¡¢200Ëü¤ÎÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1.3¡ó¤Î¸º¾¯¤À¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤Ï¹ç·×427Ëü3672Âæ¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é6.8¡ó¤Î¸º¾¯¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¿·¼ÖÅÐÏ¿Âæ¿ô¤Ï406Ëü8308Âæ¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ19.6¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
Æ°ÎÏÊÌ¤Î¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬33.3¡ó¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬30.9¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢EV¡¦PHEV¤Ï13.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¤¬Âç¤¤¯¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¥·¥§¥¢¤¬Áý²Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤¤ï¤á¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤Æ°¸þ¤À¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥¢¥á¥ê¥«¤â¤Þ¤¿¡¢EV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ÖÎ¾É¾²Á¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼ÖÄ´ººÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥±¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡ÊKelley Blue Book¡Ë¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëEV¡¦PHEV¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï130Ëü1411Âæ¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÇÌó1.1¡ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î2024Ç¯¤ÎÁ´¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÄ´ºº²ñ¼Ò¥Þ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¥º¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð1598ËüÂæ¡£Á°Ç¯Èæ¤Ç2.3¡ó¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢EV¡¦PHEV¤Î¿¤Ó¤ÏÆß¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤±¤ëEV¡¦PHEV¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÌó8¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏEV¤ÏÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡Ê¥°¥é¥Õ1»²¾È¡Ë¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢EV¡¦PHEV¤Î2023Ç¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï4Ëü6014Âæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï3Ëü4057Âæ¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£Ìó25¡ó¸º¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ôÁí·×¤Ï¡¢442Ëü1494Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ7.5¡ó¸º¡£EV¡¦PHEV¤Î¸º¾¯Î¨¤ÏÁ´ÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¸º¾¯Î¨¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡£Á´ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤±¤ëEV¡¦PHEV¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢¤Ï1¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤«¤é¡¢EV¡¦PHEV¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¡Ê¥°¥é¥Õ1»²¾È¡Ë¡£
¢£Ãæ¸Å¼Ö¤ËÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤
ÅÅµ¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ì¤ÐEV¤Ï¿¤Ó¤ë¡¢EV¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿ô»ú¤ÏÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÅÅµ¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤EV¤è¤ê¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òÁªÂò¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
EV¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤¬½Å¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¿¥¤¥ä¤Î¼÷Ì¿¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎÈ¾Ê¬¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÃÓÀÇ½¤¬Íî¤Á¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê°ÞÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¡¢´¨Îä¤ÊÉ÷ÅÚ¤ËEV¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¡£
EV¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤ËÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£EV¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬´ðËÜÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤«¤é¤À¡£½¤ÍýÂå¤â¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¡£³Æ¹ñ¤¬EVÉáµÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¹ØÆþÊä½õ¶â¤òÉÕ¤±¤Æ¤âÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¸øÉ½¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄÌ¤ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇEV¤¬¼ºÂ®¤·¤¿Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢EV¹ØÆþÊä½õ¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£Êä½õ¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇä¤ì¤Ê¤¤
¥É¥¤¥Ä¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¹ØÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃÍ°ú¤¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢¼ÖÂÎ²Á³Ê¤¬4Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó620Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ÎEV¤ËÂÐ¤·¤Æ9000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó140Ëü±ß¡Ë¡¢4Ëü¥æ¡¼¥íÄ¶¤ÎEV¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1500¥æ¡¼¥í¡ÊÌó23Ëü±ß¡Ë¡¢PHEV¤¬²Á³Ê4Ëü¥æ¡¼¥í°Ê²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ6750¥æ¡¼¥í¡ÊÌó105Ëü±ß¡Ë¡¢4Ëü¥æ¡¼¥íÄ¶¤ËÂÐ¤·¤Æ5625¥æ¡¼¥í¡ÊÌó87Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤Þ¤º¡¢2023Ç¯9·î¤ËË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¹ØÆþ¤¬Êä½õ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯12·îËö¤Ë½ªÎ»Í½Äê¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êä½õ¶â¤¬°ìÇ¯Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢2023Ç¯12·î¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Ç»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ÎÍ½»»¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¹ØÆþÊä½õ¶â¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤¬·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£ACEAÄ´¤Ù¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î12·î¤Ë5Ëü4654ÂæÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿EV¤¬¡¢2024Ç¯°ì·î¤Ë¤Ï2Ëü2474Âæ¤Ë¸º¤ê¡Ê59¡ó¸º¡Ë¡¢2023Ç¯¤Î12·î¤Ë6Ëü9801ÂæÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿PHEV¤¬2024Ç¯°ì·î¤Ë¤Ï8853Âæ¤Ë¸º¤Ã¤¿¡Ê87¡ó¸º¡Ë¡£
¤½¤â¤½¤âÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê²Á³Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬¹â²á¤®¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¹ØÆþÊä½õ¶â¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Çã¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ØÆþÊä½õ¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬»Ù½Ð¤¹¤ë¶â³Û¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£Ãæ¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿EU
¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤ËEV¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñ²È»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢EU¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¸ú²Ì¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÂ§¤ê¡¢»º¶ÈÊä½õ¶â¤òÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë»Ùµë¤·¤Æ¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Í¢½Ð¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
EU¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½EV¤¬ÉÔÅö¤ÊÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢2024Ç¯½½·î¡¢Ãæ¹ñÀ½EV¤ËºÇÂç35.3¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£EU¤¬¤¹¤Ç¤ËÍ¢Æþ¼Ö¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë10¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÂç45.3¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Ï´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÈ¿ÂÐÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÊóÉü´ØÀÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñÆâ»º¶È¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î¥É¥¤¥Ä¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤Î¾èÍÑ¼ÖÍ¢½Ð³Û¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ³Û¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤Ç¡¢ÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð³Û¤ÏÍ¢Æþ³Û¤Î4ÇÜ¤Ë¾å¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ»º¶ÈÊÝ¸î¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë»¿À®¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ºÎ·è¤Ç¡¢EU²ÃÌÁ¹ñ¤Î¤¦¤Á10¥«¹ñ¤¬»¿À®¤·¡¢5¥«¹ñ¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¡£´þ¸¢¤¬12¥«¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê2024Ç¯10·î5Æü¡Ë¡£
¢£³Æ¹ñ¤¬¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ëÃæ¹ñÀ½ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö
¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤Ï¸½ÃÏÀ¸»º¤Ë¥·¥Õ¥È¤·»Ï¤á¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ê¤É¤Î¹©¾ì¤òÇã¼ý¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇEV¤òºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÀ½EV¤Ë²Ý¤¹´ØÀÇ¤ò25¡ó¤«¤é100¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£EVÍÑ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È´ØÏ¢ÉôÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤â¡¢7.5¡ó¤«¤é25¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
EV¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·üÇ°¤ÎÂÐ¾Ý¤òÅöÁ³¡¢Ãæ¹ñ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢EV¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ7500¥É¥ë¤ÎÀÇÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤òÀß¤±¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÌÊÆ3¥«¹ñ¤ÇÀ½Â¤¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î»ñËÜ¤¬25¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë´ë¶È¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¸»º¤·¤¿ÃßÅÅÃÓ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ¥¶øÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±»ñËÜ¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤¬Ãê½Ð¤ä²Ã¹©¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ¥¶øÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÏÃæ¹ñÀ½ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È Ê¿°æ ¹¨¼£¡Ë