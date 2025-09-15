【世界で一番笑える1週間!?】大阪・梅田で国内最大級のコメディフェス「OSAKA COMEDY FESTIVAL 2025」開催！9月21日のフィナーレ公演チケットをプレゼント
国内最大級のコメディフェスティバル「OSAKA COMEDY FESTIVAL 2025」が、2025年9月15日から開幕！大阪・キタエリアの3会場を舞台に、7日間にわたって国内外のトップコメディアンが集結。漫才やコントはもちろん、吉本新喜劇から世界的パフォーマンスまで、まさに"世界で一番笑える1週間"となりそうだ。さらに今回、ウォーカープラス読者限定で、フィナーレを飾る注目公演のチケットプレゼントも実施中！
■万博イヤーにふさわしい、かつてない規模で開催！
2025年大阪・関西万博の開催で世界中から熱い視線が注がれる今、大阪にぎわい創出事業として立ち上がった「OSAKA COMEDY FESTIVAL 2025」。メイン会場となるのは、HEP HALL、阪急サン広場、SkyシアターMBSの3カ所。それぞれの会場が独自の魅力を放ち、訪れる人々を笑いの渦に巻き込んでいく。
■ケンコバ、ザ・マミィ、中川家…豪華出演陣が織りなす7日間
まず注目したいのが、SkyシアターMBSで繰り広げられる豪華ラインナップ。開幕翌日の「TALK SESSION DUO」(9月16日)では、ケンドーコバヤシ、ブラックマヨネーズ・吉田敬、笑い飯・西田幸治といった話芸の達人たちが、ランダムペアを組んでトークバトルを展開。普段では絶対に見られない組み合わせから、どんな化学反応が生まれるのか。
続く「MASTER of CONTE LIVE」(9月17日)には、空気階段、ザ・マミィ、中川家など、賞レースを沸かせたチャンピオンたちが一堂に会する。さらに「MANZAI EXPO」(9月19日)では、海原やすよともこ、ナイツ、錦鯉といった東西の実力派が、漫才の真髄を見せつけてくれるはず。
そして何より見逃せないのが、日本初開催となる「JAPAN'S GOT TALENT Presents Superstars Live」(9月20日、21日)の存在。世界中で熱狂を巻き起こす「GOT TALENT」シリーズ、その舞台を沸かせた出場者たちが一堂に会する。世界的マジシャンのセロをはじめ、アキラ100％、蛯名健一(EBIKEN)ら、世界の舞台で喝采を浴びてきたパフォーマーたちが驚きと感動のショーをお届けする。
■新たな笑いの形を提案する実験的ステージも
HEP HALLでは、より革新的なプログラムが目白押し。NON STYLE石田明が手がけるノンバーバルコメディ「CHALLENGE」(9月21日)は、言葉の壁を越えて誰もが楽しめる新感覚の舞台に。「MANZAI×AI」(9月19日)では、お笑いに特化したAI字幕翻訳サービスを活用したネタを披露する。
さらに若手発掘を目的とした「New Star Audition」(9月20日)では、海外プロデューサーによる青田買いマッチングまで実施されるという。未来のスターが誕生する瞬間に立ち会えるかもしれない。
一方、阪急サン広場では期間中毎日、無料で楽しめる「STREET PERFORMANCE」を開催。全国から集まった大道芸人たちが、梅田の街を盛り上げる。
■ウォーカープラス読者限定！フィナーレ公演(9月21日)チケットをプレゼント
そんな7日間の締めくくりを飾る注目公演「OSAKA COMEDY CIRCUS DOBA!DOBA!」のチケットを、ウォーカープラス読者限定でペア5組10名様にプレゼント！
本公演は、大阪発の「笑い」と「誰もが楽しめるサーカス」を融合させた新感覚エンターテインメント。NON STYLE石田明をはじめ、ガベジ、桜井玲香、高取優耶といった個性派パフォーマーが集結し、笑いもアドレナリンもDOBA!DOBA!あふれる75分間をお届けする。
【公演情報】
日時：2025年9月21日(日) 開場19時／開演19時30分
会場：SkyシアターMBS
出演：NON STYLE石田明、ガベジ、桜井玲香、高取優耶、吉川健斗、吉川泰昭ほか
通常料金：前売5000円(当日5500円)
連休を利用して、家族や友人と「世界で一番笑える一週間」を満喫してみてはどうだろう。各種チケットは、FANYチケット、イープラス、ローソンチケット、チケットぴあで販売中。人気公演は早めの購入がおすすめだ。そして、ウォーカープラス読者限定のプレゼント企画もお見逃しなく。
