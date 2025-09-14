転倒→顔面を踏まれるハプニング…それでもごぼう抜き披露の名手の衝撃走りに驚嘆の声「転倒しても驚異的に見えた」【世界陸上】

顔面をふまれながら、涼しい顔で、2位に食い込んだビーミッシュ(C)Getty Images

レース中に予期せぬアクシデントに苛まれながらも、最後まで諦めなかった。陸上の世界選手権東京大会で起きたハプニングが衝撃を生んだ。

話題を集めたのは、9月13日に行われた男子3000メートル障害予選2組で起きた一幕だ。ラスト1周を過ぎた際に上位集団にいたジョルディ・ビーミッシュ（ニュージーランド）が障害を跳んだ際に転倒。すると、咄嗟の出来事に反応しきれなかった後続のジャン＝シモン・デガニ（カナダ）に顔面を踏まれたのである。

【動画】衝撃のハプニング発生！ 世界陸上で起きた転倒→顔面ふみつけのアクシデント

しかし、オセアニア記録を保持する実力者はただでは転ばなかった。痛みを堪えながらすぐさま立ち上がったビーミッシュは、そのままギアを上げると、やや差の開いた上位陣をごぼう抜き。結局、8分27秒23という好タイムで同組2着フィニッシュをしたのである。

もっとも、当人はアクシデントや痛みなどは感じさせない。一連の模様を「信じられない走りだった」と伝えたニュージーランドのニュースサイト『Stuff』によれば、レースを振り返ったビーミッシュは「何も考えずにただ身体が動いた」と証言。その上で「あの転倒のせいで、数年も待ったチャンスを無駄にするつもりはなかった」と強気に語ったという。