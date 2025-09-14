「お肉、お肉、お肉ー！」東京駅の【祭】で大満足＆全部制覇したくなる人気の肉弁当3選

旅のお供に欠かせない駅弁。東京駅の「駅弁屋 祭」では、多彩なお弁当が販売されていて、見ているだけでもワクワクしてしまいます。この記事では、特におすすめのお肉がメインのお弁当を紹介します。

発売60年を迎えるロングセラー弁当や、すき焼きと焼肉どちらも味わえる弁当など、お肉好きにはたまらない内容です。がっつり食べたい気分の時にぜひチェックしてみて。

お肉がいっぱい入ってて大満足！

●三元豚とんかつ弁当（1180円）

三元豚チルドポークに生パン粉をつけて揚げた、サクサク衣のとんかつが味わえる弁当。冷めてもお肉がやわらかくジューシーで、旨味もしっかりと感じられます。とんかつは大きく食べ応えがあり、お腹も大満足です。

SNSでは、「冷めててもしっかりおいしいとんかつでした」「肉の厚みがすごい！」「やわらかくてボリュームもあって最高でした」といった感想が。シンプルな内容なので、子どもにもおすすめです。

甘辛い味わいの関東風牛すき焼きと、香ばしい網焼き牛カルビの2種類が一度に楽しめるお肉好きにはたまらない弁当です。ナムルや味付け卵も入っていて、ボリュームも満点。ご飯としてもおつまみとしてもぴったりな内容です。

「あれもこれも食べたい欲張りさんに嬉しいお弁当」「牛肉がたっぷり入っていて肉好きもにっこりしちゃう内容」「どちらもたいへんうまくて大満足でした」とSNSにコメントが。副菜の彩りも豊かで見栄えも良く、満足度の高い弁当です。

昭和39年から発売されているロングセラー弁当。トマト風味ライスと鶏の唐揚げという、子どもから大人まで大好きな組み合わせのが魅力です。唐揚げはしょうゆ味がしっかりとついていて、冷めていてもおいしいと評判。ボリュームもあり、毎回買いたくなってしまう駅弁です。

SNSでは「子どものころからの思い出の味でいつも買っちゃう」「これとビールの組み合わせが新幹線の定番」「いつ食べても変わらぬおいしさで安心する」といったコメントが。にわとりがデザインされたレトロなパッケージもかわいいですよ。

移動時間を満喫できる駅弁は、新幹線の醍醐味ですよね。お肉好きも大満足の弁当は、お酒にもよくあうおいしさ。乗車前に気になるお弁当をチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部