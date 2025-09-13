投稿主さんによって保護された白猫さん。保護当初からは想像できない現在の姿とは...？

お父さんから届いた「助けて」のメッセージ

TikTokアカウント『konekonenekosan』に投稿されたのは、独りぼっちの白猫を保護する様子と現在の姿です。

ある日、投稿主さんのもとにお父さんから、「餌あげた。誰か助けて」というLINEが入ったといいます。メッセージに添付されていた写真には、外で独りでいる白猫さんの姿が映っていたのだそう。

無事に保護して家族に

お父さんからの連絡を受けた投稿主さんは、猫用キャリーを持って現場に向かい、無事に白猫さんを保護したといいます。垂れ耳に美しいオッドアイをもつ白猫さん。人懐こく、トイレも覚えていたため、投稿主さんは「飼い猫かな？」と思い警察に届けたそうです。

ところが保護期間の3ヶ月が経っても、白猫さんの飼い主は見つからなかったのだそう。そこで投稿主さんは白猫さんを正式に引き取ることを決意。「ナルト」くんと名付け、一緒に暮らし始めたといいます。

驚きの現在の姿とは？

保護した当初は、怯えた表情をしていたというナルトくん。投稿主さんの愛情をたっぷりと受け、現在ではすっかり甘えん坊になったのだとか。

投稿主さんに体をマッサージしてもらい至福の表情を浮かべるナルトくんの姿は、まるで赤ちゃんのよう。体つきも、もっちりしたようです。

「うちに来てくれて、幸せです。癒やしです」と投稿主さん。ナルトくんのことが可愛くて仕方ないそうです。優しい人に家族として迎えられ、愛情たっぷりにお世話され、幸せいっぱいのナルトくん。ナルトくんの姿は、これからもたくさんの人に癒やしと笑顔を届けてくれることでしょう。

TikTokアカウント『konekonenekosan』には、今回紹介したナルトくんの癒やしがたっぷりつまった姿がたくさん投稿されています。ナルトくんのあとに保護された黒猫のサスケくんと仲良く過ごす姿も見られますよ。

