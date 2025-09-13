¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡ÙËÌÅÍ»Í·»Äï¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤Ç¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¸ø³«¡¡¥¸¥ã¥®¤¬¹âÌÚ ¾Ä¡¢¥È¥¤¬ºÇ¾å»ÌÀ¸¡¢¥é¥ª¥¦¤¬ÆïÂçÅµ
¡¡2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤ÎËÌÅÍ»Í·»Äï¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬13Æü¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ÎÆü¤À¤è!! »Í·»ÄïÁ´°÷½¸¹ç!!¡Á¥¢¥Ë¥á¿·¾ðÊó²ò¶Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Õµ¤¹þ¤ß½½Ê¬¡ªËÌÅÍ»Í·»Äï¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦ÉðÏÀÂº»á¡¢Ì¡²è¡¦¸¶Å¯É×»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£1983Ç¯¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æµæ¶Ë¤Î°Å»¦·ý¡ÈËÌÅÍ¿À·ý¡É¤Ç°¤òÅÝ¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1984Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý -FIST OF THE NORTH STAR-¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌÅÍ»Í·»Äï¤Î»°ÃË¡¦¥¸¥ã¥®¤ò¹âÌÚ¾Ä¡¢¼¡·»¡¦¥È¥¤òºÇ¾å»ÌÀ¸¡¢Ä¹·»¡¦¥é¥ª¥¦¤òÆïÂçÅµ¤¬±é¤¸¤ë¡£È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÌÅÍ»Í·»Äï¡Î¥±¥ó¥·¥í¥¦¡¢¥¸¥ã¥®¡¢¥È¥¡¢¥é¥ª¥¦¡Ï¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¡È¤¢¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤±¤ë¡ª¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ðPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¤òµÇ°¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬13Æü¡Á10·î12Æü¤ËÁ´5²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§¥¸¥ã¥®Ìò¡¡¹âÌÚ¾Ä
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡£
40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÁÉ¤ë¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ç¥¸¥ã¥®¤ò±é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿Þý¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò³§¤µ¤ó¤ËÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¹¥³¼ýÏ¿¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´°À®ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ËÍ¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¡£
¡Ø¤ª¤ì¤ÎÌ¾¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤í¡Á¡Á¡Ù
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¸¥ã¥®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£
Í§Ã£¤«¤é¼Ú¤ê¤ÆÆÉ¤ó¤Àµ²±¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤éÃæ¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ ¼«Ê¬¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½À¤µªËö¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤òÌµ¤¯¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÅÍ¿À·ý¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¤ÏÃ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ·»¤è¤ê¤¹¤°¤ì¤¿Äï¤Ê¤¾Â¸ºß¤·¤Í¤¨!!¥ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ï¤Ï¤Ï¤Ð¤Ð ¤Ð¤ï!!
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
ËÌÅÍ»Í·»Äï¤Î»°ÃË¡£¤«¤Ä¤Æ¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¼õ¤±¤¿½ý¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ËÅ´²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ø¤ÎÁþ°¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ëÉü½²µ´¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¶»¤Ë¼·¤Ä¤Î½ý¤ò¹ï¤ß¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤ÎÌ¾¤òñÙ¤ê¡¢°µÕÈóÆ»¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¢§¥È¥Ìò¡¡ºÇ¾å»ÌÀ¸
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¼«Ê¬¤¬¥È¥¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë²æ¤¬¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦Æâ³¤¸Æó²ñÄ¹¤Ë¤´Êó¹ð¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÄ¹¤¬¤¢¤ÎÀ¼¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤ª¡¢ºÇ¾å¤¬¥È¥¤«¡£´èÄ¥¤ì¤è¡£¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â½Å¤¤¤â¤Î¤òËÍ¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î½Å¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡ÖÀÀ¤¤¤Î»þ¤ÏÍè¤¿¡ªº£»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÄ¶¤¨¤ë!!¡×¤Ç¤¹¤Í
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
ÌÞÏÀ¥È¥¡ª¡Ä¤Ç¤¹¤¬ËÌÅÍ¤Î·ý¤ÏÇ®¤¤ÃË¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¡ÄÆÃ¤Ë¥·¥å¥¦¤È¤«¥Õ¥É¥¦¤È¤«¥¢¥¤¥ó¤È¤«¥Õ¥¡¥ë¥³¤ÎÍÍ¤Ê¼é¤ë¤â¤Î¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£
ËÍ¤¬80Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤ÇÊª¿´¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤Î¤ÏÌ¡²è¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤âËÌÅÍ¥Ö¡¼¥à¤ÇÈë¹¦¤´¤Ã¤³¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë ¡£¤½¤·¤Æ¾®³Ø¹»4Ç¯À¸°Ì¤ËÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤È°¦¤ÈÀ¸¤ÍÍ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À¤µªËö¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¾Ð´é¤ÈÌµÄñ¹³¤Ç¤¹¤Í¡ª±³¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë ¤È¤Ï¸À¤¨¤¢¤ÎÀ¤µªËö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼«Ê¬¤¬À¸¤»Ä¤ì¤ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤º¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤«´ñÀ×¤ÎÂ¼¡Ê¥È¥ÅþÃå¸å¡Ë¤«¥Õ¥¡¥ë¥³¤¬¼é¤ëÂ¼¤ËÃ©¤êÃå¤¤¿¤¤¡Ä¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
ËÌÅÍ»Í·»Äï¤Î¼¡·»¡£ËÌÅÍ¿À·ý¤ÎÅÁ¾µ¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ËÀïÁè¤ÎºÝ¤Ë»à¤Î³¥¤òÍá¤Ó¡¢ÅÁ¾µ¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤òÃÇÇ°¡£ÉÂ¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÌÅÍ¿À·ý¤ò°å³Ø¤Ë±þÍÑ¤·ÉÂ¤ËÇº¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥é¥ª¥¦Ìò¡¡ÆïÂçÅµ
¡½¡½ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ï¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÄ½Õ¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¡ÊüÁ÷Åö»þ¤Ï¤Þ¤À³ØÀ¸¤ÇÊüÁ÷Æü¤ÎÍâÆü¤Ë¤ÏËÌÅÍ¤Î·ý¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬À¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ï¿§êô¤»¤ë»ö¤Ê¤¯¶µ²Ê½ñÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¡½éÂå¤ÎÀ¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤âÂçÂº·É¤¹¤ëÀ¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¢¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ö¤Ç¤¹¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀäÂç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆñ´Ø¤ò¾è¤ê±Û¤¨¹¹¤ËÅÓÅ²¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍÚ¤«¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¡¡±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¡¡´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê»ö¡¡¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¶»¤ÎÃæ¤ÇÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¤·¤ÆÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇºÇÂç¸Â¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¡£
¥ê¥ó ¡Ø¥±¡¼¥ó¡¡¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡ª¡Ù
¥±¥ó¥·¥í¥¦¡¡¡Ø²¿¤Ã¡ª¥Ï¥¡¡¼¥Ï¥¡¡¼¡¡¤ó¤Ã¡Ù
¥é¥ª¥¦ ¡¡¡Ø¥Õ¥Ã¡¡¤¤¤±¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¡ª¡Ù
¤³¤Î°ìÏ¢¤«¤é¥é¥ª¥¦¾ºÅ·¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
ËÌÅÍ»Í·»Äï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµï²á¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡£¥¸¥ã¥³¥¦¤ò±é¤¸¤¿ÀéÍÕ¤µ¤ó¡£
¡½¡½¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¹â¹»¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÀìÌç³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï¤è¤¯Èë¹¦¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤Î¸å¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÁ´´¬¹ØÆþ¤·¡¢¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÇä¤ê¤ò3²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¤µªËö¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡©°¥¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤ÎÍ§¾ð¤ÈºÇ¸å¤Ï°¦¤ÎÎÏ¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
ËÌÅÍ»Í·»Äï¤ÎÄ¹·»¡£¼«¤é¤òÀ¤µªËöÇÆ¼Ô¡Ö·ý²¦¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¡Ö·ý²¦·³¡×¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¡£°¦ÇÏ¡¦¹õ²¦¹æ¤Ë¸Ù¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤È¶²ÉÝ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤ÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
