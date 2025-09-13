現役助産師が語る「頑張らないとダメ」ハロウィーンで伝えたメッセージとは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画タイトル「とと（6歳）のハロウィーン」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。動画の中でHISAKOさんは、ハロウィーンの様子を見せつつ、「頑張らないとダメです。適当にダメです。」と自らの育児哲学や思いを明かした。
HISAKOさんは、「頑張らないとダメ」「適当はダメ」という強い言葉で、子育てや日常生活において手を抜かず向き合うことの大切さを呼びかけた。簡単そうに見える日々の出来事も、実はしっかりと考えて行動する姿勢が求められている、と視聴者に向けて語りかけている。
最後には「おやすみなさい」と何度も繰り返し、家族や子どもたちへの優しい気遣いを感じさせる締めくくりとなった。動画を通して、HISAKOさんならではのあたたかくもしっかりとしたメッセージが印象に残る内容だった。
HISAKOさんは、「頑張らないとダメ」「適当はダメ」という強い言葉で、子育てや日常生活において手を抜かず向き合うことの大切さを呼びかけた。簡単そうに見える日々の出来事も、実はしっかりと考えて行動する姿勢が求められている、と視聴者に向けて語りかけている。
最後には「おやすみなさい」と何度も繰り返し、家族や子どもたちへの優しい気遣いを感じさせる締めくくりとなった。動画を通して、HISAKOさんならではのあたたかくもしっかりとしたメッセージが印象に残る内容だった。
YouTubeの動画内容
関連記事
12人産んだ助産師HISAKO、「背中スイッチ」作動の真因を語る！「丸い背骨が眠りのカギ」
12人産んだ助産師HISAKO、「男は性の塊じゃない」“4年半セックスレス”体験談に考察
12人産んだ助産師HISAKO「骨盤矯正は“医学用語じゃない”！産後ケアに必要なこととは？」
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人