¡Ö°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×µÈÂôÎ¼¡¡¡Ø¹ñÊõ¡ÙÇ®±é¤ÇÍü±à¤«¤é¤â¡È²ÎÉñ´ìÉñÂæ¡É¤Ç¤Î¶¦±éÇ®Ë¾¤¬»¦Åþ¡ªËÜÊª¤Î¡È¿Í´Ö¹ñÊõ°ì²È¡É¤âÀä»¿
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Íü±à¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¼ç±é¤ÎµÈÂô¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¡È²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¡É¤È¸ì¤ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢8·î¤Þ¤Ç¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ124²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎË®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤â¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÊÄº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê¡Ç03Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤°ÎòÂåÂè2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç26Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¸ø³«¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè98²óÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÈÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¤Î°ìËÜ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
µÈÂô¤ÏËÜºî¤Ç¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»ÍÂåÌÜÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤¬²ÎÉñ´ì¤Î±éµ»»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
8·î²¼½Ü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢òî¼£Ïº¤ÏµÈÂô¤¬·Î¸Å¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢¤½¤Î½ÐÍè¤Î°¤µ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢µÈÂô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ïµ´µ¤Ç÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ç23Ç¯1·î¤«¤é²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï3¥«·î¤Û¤É´ðËÜÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ËÍÙ¤ê¤Î·Î¸Å¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á´¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ1Ç¯È¾¤Î·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»£±Æ¤òµþÅÔ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3¥«·î´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»£±Æ¸½¾ì¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î±ýÉü¤Î¤ß¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
µÈÂô¼«¿È¤â¡¢·Î¸Å¤ä»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤·¡¢ËèÆü¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯É½¸½¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï»£¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ê¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×6·î6ÆüÇÛ¿®¡Ë
¢£¡ÖÈ¯À¼¤äÉ½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¤½¤ó¤Ê·ì¤ÎÞú¤à¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¿¤Á¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÊÒ²¬¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ô²ÎÉñ´ìºÂ¤Î³Ú²°¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ÎÉñ´ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
8·î¤Î²ñ¸«¤Ç¤âÔ¥½½Ïº¤Ï¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÒÀÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Íü±à¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È´üÂÔ¤ÎÀ¼¡É¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÊÌ¤Î²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤¬·àÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¡ØÆó¿ÍÆ£Ì¼¡Ù¤ä¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù¡¢¡ØºíÌ¼¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤Ï¡¢ËÜ¿¦¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ÈµÈÂô¤µ¤ó¤ò¼ÂºÝ¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Íü±à¤ÇÊý¡¹¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Íü±à¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯´ÑµÒ¤Î¸º¾¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¸µÒ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡È¤¼¤ÒµÈÂô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡É¤È¡¢¶¦±é¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÎÉñ´ì¤Î¸ø±é¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¾¾ÃÝ¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÇÛµë¤ÏÅìÊõ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¾¾ÃÝ¤ÇÇÛµë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø³«¤Ç¤¤ë±Ç²è´Û¿ô¤¬ÅìÊõ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤º¡¢ÅìÊõ¤Ë¤è¤ëÇÛµë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯²ÎÉñ´ì¸ø±é¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾¾ÃÝ´Ø·¸¼Ô¤Ï×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î°ì²È¤â±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¤â¤Ã¤ÈÈà¤Î²ÎÉñ´ì¤¬¸«¤¿¤¤¡É¡ÈÈà¤ÎÂ¸ºß¤Ï²ÎÉñ´ì³¦¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Ê¤É¤È¡¢¼þ°Ï¤ËÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±éµ»¤ò1Ç¯È¾¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÛ¼ýÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¯À¼¤Î»ÅÊý¤ä½÷·ÁÆÃÍ¤ÎÉ½¾ð¤Î¸«¤»Êý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¾¾ÃÝ¤È¤·¤Æ¤âµÈÂô¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÌ¤Î²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
²ÎÉñ´ìÌò¼Ô°Ê³°¤ÎÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ¡Ê43¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡ØÂìÂô²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ìII ¶õ¥ò¹ï¥à¼Ô¡Ù¡Ê¡Ç14Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
µÈÂô¤¬ËÜÊª¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¶äºÂ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·àÃæ¤ÇµÈÂô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿±éÌÜ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼çÌò¤Î¤¿¤á¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Î¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¼çÌòµ¯ÍÑ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ê¤É¤Ï¡ØÂìÂô²ÎÉñ´ì¡Ù¤ä¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¸ø±é²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤½¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤ÇµÈÂô¤µ¤ó¤¬·àÃæ¤Î±éÌÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÌ¤Î²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¡È¹ñÊõµé¡É¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ï¡½¡½¡£