¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡ÛÉ×¤Î°¦¤Î¥Ý¥¨¥à¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ï¡Ä¿Þ½ñ´Û¤ÎÈà½÷¡©
YouTubeÆ°²è¡Ø¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡Û2.ÆüÍË¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¡Ä¡Ù¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¿Þ½ñ´Û¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¸½¾ì¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾×·â¤Î°ìËë¤À¡£
ÃµÄå¤Î¼Â¶·¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤¯¡£
¡Ö1ÂÐ¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¿Þ½ñ´Û¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëÉ×¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Æ¤·¤²¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹½÷À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¸ø¶¦¤Î¾ì¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ï¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢¼þ°Ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃµÄå¤ÏÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Ï°Õ³°¤ÈÌÕÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤ÇÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¤³¤³¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¸å¤â2¿Í¤Ï¼«Á³¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯――¡£
°ÍÍê¼Ô¤¬É×¤Î½ñºØ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È°¦¤Î¥Ý¥¨¥à¡É¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ï¡¢¤³¤Î½÷À¤Ê¤Î¤«¡©
Æ°²è¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀø¤àÈóÆü¾ï¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖÂ³¤¤ò¸«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¶ÛÄ¥´¶¤ò»Ä¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
