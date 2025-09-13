お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の大ちゃん（34）が10日に放送されたテレビ朝日系「かまいガチ」で、昨年離婚したことを公表した。大ちゃんは2022年8月、自身のSNSを通じて結婚したことを報告していた。



【写真】結婚したばかりの大ちゃん 妻と幸せそうなツーショットを見せていたが…

この日の放送では、ミッションに挑戦し最初の成功者がその場で帰宅できる恒例企画「達成したら即帰宅するねん」を実施。指輪を投げて、3メートル先にある指のマネキンにはめるミッション「愛するあの子に指輪はめたら即帰宅」に挑戦した。



ダイアン・津田篤宏から「（愛するあの子は）奥さんか」と振られた大ちゃんは突然、「初めて言うんですけど…僕バツイチなんですよね」と告白。共演者らが「え？」とかたまる中、「テレビで初めて言った」と続け、テロップで「昨年に離婚」と表示された。



まさかの展開に、かまいたち・濱家隆一は「絶対発表する場所、ここちゃうで」とツッコんだが、大ちゃんは「いや、僕は『かまいガチ』で発表するって決めてたんで」と意に介さず。ただ、肝心のミッションは失敗に終わり、共演者からは「切ない」と声がもれた。



放送後、大ちゃんは自身のXで「かまいガチ見逃し配信みてー！！！発表させて頂きました」と投稿。また、今年2月に結婚を発表した相方・日本一おもしろい大崎も自身のXに、大ちゃんの写真を載せて「あっ離婚した人だぁ」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）