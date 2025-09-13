トヨタ「“新”ノア」発表！ 「キングオブ中型ミニバン」が大進化も“10万円以上の価格アップ”も実施？ 装備充実の一部改良モデル登場で何が変わった？

グレード数減少も装備やオプションを見直し

ミドルサイズミニバンであるトヨタ「ノア」が2025年9月2日に一部改良を受けました。

兄弟車の「ヴォクシー」と合わせると、ミニバン市場で日産「セレナ」に倍以上の登録台数を誇る人気モデルです。

「ノア」が改良！

【画像】カッコいいフロントフェイス!! トヨタの新「ノア」登場！（30枚以上）

ノアのグレードは、「Z」と「G」グレードが姿を消し、エアロ専用パーツを備えるエアロボディの「S-Z」、「S-G」と、エアロ専用パーツ未装着の「X」の3グレード展開になりました。

ボディカラーは3色が廃止され、「プラチナホワイトパールマイカ」、「メタルストリームメタリック」、「アティチュードブラックマイカ」、「グリッターブラックガラスフレーク（3万3000円高、Xグレード以外に設定）」の4色展開になっています。

オプションも見直されています。改良前は、「カラーヘッドアップディスプレイ」とセットオプションだった「デジタルインナーミラー」が、単独でも選択できるようになっています（S-Zにメーカーオプション設定）。

S-Z向けの「アドバンストドライブ」のセットオプションも見直され、「カラーヘッドアップディスプレイ」が追加されたほか、「アドバンストドライブ（渋滞時支援）」、「緊急時操舵支援（アクティブ操舵機能付）」、「フロントクロストラフィックアラート」、「レーンチェンジアシスト」、「ドライバーモニターカメラ」がセットでメーカーオプション。

さらに、S-ZとS-Gは、「ブラインドスポットモニター」、「安心降車アシスト（ドアオープン制御付）」、「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」が標準になっています。

また、トヨタは現在、多くの車種でETC車載器などの必須アイテムを標準化していて、ノアもその例に漏れません。S-ZとS-Gに「ETC2.0ユニット（VICS機能付）」を標準装備。

インフォテイメントでは、10.5インチの「ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」をS-Zに標準化し、S-Gにメーカーオプション設定しています。

Xは「ETC2.0ユニット（VICS機能付）」などとともに8インチディスプレイオーディオをメーカーオプション設定。

また「バックガイドモニター」をS-ZとS-Gに標準装備し、Xにメーカーオプションで用意しました。

加えてXには、「ワンタッチ式パワースライドドア（助手席側）」が標準装備されました。ガソリン車のXには「スマートエントリー＆スタートシステム」が標準化されるなど、エントリーグレードであるXの利便性も向上しています。

さらに改良モデルのノアにはクルマから離れていても安心して給電できる「給電アタッチメント」が設定されています。給電の「アクセサリーコンセント」は、ハイブリッド車のみの機能で、S-Zに標準装備され、S-GとXにメーカーオプション設定。

一部改良により価格の改定も行われています。売れ筋グレードをチェックすると、7人乗りのみのS-Z（ハイブリッド／2WD）が約26万円高となる392万9200円。7人乗り、8人乗りを設定するS-G（ハイブリッド／2WD）は、約15万円高の354万5300円。

7人乗りのみのS-Z（ガソリン／2WD）が約26万円高の357万9400円、7人乗り、8人乗りを揃えるS-G（ガソリン／2WD）が、約15万円高の319万5500円となっています。