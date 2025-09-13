霜降り明星・粗品、あのとの熱愛疑惑に「何か、ワーッてなった時に『違いますよ』みたいなのを…」
お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１１日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）の「粗品大好き芸人」に出演。歌手でタレントのあのとの熱愛疑惑について答える一幕があった。
この日、２０２４年に浮上した、あのとの熱愛報道について聞かれると「あのちゃんと仲よくしてて。レギュラー番組も始まって。ちょっとカップルに見えるねみたいなバズリ方をして。『そしあの』って言う言葉ができて」と答えた粗品。「何か、ワーッてなった時に『違いますよ』みたいなのを言ったのはありますね」と冷静に続けた。
ここで共演の後輩芸人「紅しょうが」の熊元プロレスが「あのちゃんと（粗品）は、ほんま特別やなと思うことがあるんですけど…。自分があのちゃんと最近、仲いいんですよ」と話し出すと「あのちゃんとご飯とか行ったりしたら、『この間、粗品が言ってたわ』とか、粗品さんと仕事させてもらった時に、この間、あのちゃんと食事行ったって言うと『あのちゃんも行ったと言ってたわ』とか（２人が）すごくツーツーなんですよ」と“暴露”した。
さらに、あのから「粗品と３人でシール交換がしたい」と言う連絡が来たことを明かした熊元。「粗品…。シール交換？」と思いながらも粗品に連絡したところ、「（ニッポン放送の）『オールナイトニッポン』終わりの深夜３時なら行ける」と返信が来たという。
「（深夜）３時からでもシール交換やりたいぐらい…。ごめんやけど、私は夜中３時にシール交換やりたくないよ！ （あのは）特別なんやなぁ〜」と続けた熊元の言葉を受け、粗品は「あのちゃんがシール帳やり出したってなって。友達と交換し合うのがおもろいんやけど、友達おらんからやってくれって言われて始めたんですよ、シール帳」とポツリ。
「あのちゃんの（シール帳を）パッと見て、欲しいのが何個かあったんですよ」と続けると「僕はバッドばつ丸くん（のシール）を１００体。あのちゃんが好きなんで、バツ丸くん。１００体くらい買ったりしたよ」と笑顔で明かしていた。