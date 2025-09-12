1954年映画版の「ゴジラ」が特別仕様で「S.H.MonsterArts」に再登場！【#魂ストア】「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」より「メガギラス」もモンアツに登場
【TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO】 開催期間：9月12日～11月3日
BANDAI SPIRITSは、魂ネイションズが運営する直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催しているイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」にて、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ(1954)『ゴジラ』-Movie Graphic Plus-」を展示している。
今回イベント会場にて本製品の展示を行なっており、2016年7月に発売された「S.H.MonsterArts ゴジラ(1954)」とは異なる特別仕様で再び商品化している。
また本製品以外にも、映画「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」より「S.H.MonsterArts メガギラス エボリューションセット」が初展示されており、「S.H.MonsterArts ゴジラ(2000)」と組み合わせて、2体が戦うシーンを再現したジオラマを展示している。
「S.H.MonsterArts ゴジラ(1954)『ゴジラ』-Movie Graphic Plus-」
「S.H.MonsterArts メガギラス エボリューションセット」
TM & (C) TOHO CO., LTD.