『別冊少年チャンピオン』10月号が9月12日（金）から秋田書店より発売された。

【画像】『別冊少年チャンピオン』10月号表紙には『ババンババンバンバンパイア』 2,5次元バージョンも

表紙＆巻頭カラーには『ババンババンバンバンパイア』が掲載。BLOODY LOVE歌劇『ババンババンバンバンパイア』開幕直前２大特別企画として、水江建太（森蘭丸役）＆染谷俊之（森長可役）のVer2.5森兄弟による“超美麗”撮りおろしグラビアと特製クリアファイルの付録が登場。

累計200万部突破の『サイコ×パスト 猟奇殺人潜入捜査』は、最凶新章、最驚展開、最恐御免の刺激最強三冠王のセンターカラーで登場している。その他、センターカラーは、最新単行本第3巻の発売を記念して、『ブラザー仁義』が51ページの大ボリュームで掲載。待望の最新単行本4巻発売中の『カブリダニ』では、因縁の池袋で繰り広げられる信太と佐々木兄弟の真っ向勝負が描かれている。さらに、元復讐鬼（もとふくしゅうき）の憂休（ゆうきゅう）生活密着マンガ『ヘルさん』が約3年ぶりに（第2話）で登場した。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）