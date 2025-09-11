何度言っても家事をやってくれない旦那さんに、ストレスを感じている人も多いのではないでしょうか。家事が苦手でも少しずつ挑戦してくれたら許せますが、世の中にはあえて家事から逃げようとする悪質な人もいるようで……。今回は、夫がSNSで家事をしない夫として人気者になっていた話をご紹介いたします。

家事逃げ夫

「仕事の休憩時間にSNSを見ていたら、家事をやらない夫に不満を抱えている人がたくさんいて『みんなどこも同じなんだなぁ』とぼんやり考えていました。すると、家事逃げ夫というアカウントを発見し、その人のコミュニティには同じような男性がたくさん参加していてびっくり。家事をわざと失敗して、奥さんに頼まれないように仕向けるのが目的らしいのですが、世の中にはこんな風に家事から逃げようとする男性がいることにドン引きしました。しかし、家事逃げ夫の投稿した写真をよく見ると、なんとうちの玄関でした……。今朝、ゴミ捨てを頼んだのに夫は捨て忘れたため、玄関にゴミが放置されていたのですが、まさにその光景で……。家事逃げ夫の正体は、うちの夫だったみたいです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 家事から逃げることを、SNSで誇らしげに投稿するなんてありえませんよね……。しかも、家事逃げ夫に賛同する人がたくさんいることにも驚きです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。