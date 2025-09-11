この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「無料のAIノート『Google NotebookLM』の新機能解説！～多彩なレポート・暗記カード・クイズ生成機能など～」で、解説員ミライさんがGoogleの無料で使えるAIアシスタント「NotebookLM」に9月9日より実装された新機能を徹底解説した。ミライさんは「PDFファイルやテキストファイルを読み込むと、AIが仮想のノートブックを生成し、読み込んだデータについてAIチャット経由で質問したり、解説音声や動画を生成できる」と、その先進的な特徴に注目。「多彩なレポート・暗記カード・クイズ生成機能が一気に実装され、学び直しにも最適」と語っている。



まずミライさんは、「NotebookLMはPCやスマホのウェブブラウザ版、iOS、Androidアプリで無料利用でき、新機能はウェブ版から順次搭載」と利用法のわかりやすさを強調した。NotebookLM上でPDFやテキスト、WebサイトやYouTubeのURLをアップロードするだけでAIが自動的にノートを作成。さらに「AIチャット経由でノートについて質問したり、音声解説や動画解説、レポートを生成できる」と説明。また「無料プランでもほぼ全機能が使用可能。Google AI Pro加入で使える量が5倍になる」との情報も紹介した。



9月9日の大幅アップデートで注目されたのが、用途に応じた様々な「レポート自動生成」機能。「おすすめの形式カテゴリには、ノートの内容が分析された後に最適な提案が表示され、自分流に調整することもできる」とミライさん。加えて「ブログ用の記事の叩き台を簡単に作れる」「レポートの言語や構造、スタイルを指示文で好きに変更できる」と利便性を高く評価した。



さらに、「AIが自動でフラッシュカードを作成してくれる」暗記用カード生成機能や、「ノートのPDFやテキストを元にカスタマイズしたクイズを一瞬で作れる」テスト生成機能も紹介。「過去問と回答の入ったデータから暗記カードを一気に作成できるのは、試験勉強にも最適」と実用面の強みをアピールし、「生物学や心理学など海外の査読済み学術書ノートも追加されるなど、オンライン学習の質を大きく底上げする」と述べた。



締めくくりにミライさんは、「GoogleのAIツールの中でもNotebookLMは人気急上昇中。今後もどんどん新機能が追加されていくと思われます」と今後への期待も口にし、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。では次回の動画でお会いしましょう」と動画を締めくくった。