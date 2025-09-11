「外装だけ本物」な偽物も…進化する高級時計のコピー商品の真贋を見きわめる爛櫂ぅ鵐鉢瓩箸

外見だけでは見分けがつかない

「偽物はどんどん精巧になっています。かつては重さだけで簡単に判別できるものもありましたが、最近ではグラム単位で本物と重さを合わせるのがスタンダードになっており、簡単に1つのポイントだけで判別するのが難しい時代になっています。

また、外観を見るだけでは真贋の判別が困難なケースも増えており、例えば時計であれば、分解して内部を確認する作業が必要となってきています。大手買い取り店の中には、買い取り査定時に必ず内部まで確認するよう、オペレーションを強化したところもあると聞きます」

そう語るのは国内シェア1位のAI真贋鑑定サービス『フェイクバスターズ』を運営する IVA蠅CEO・相原嘉夫氏だ。『フェイクバスターズ』では、これまでスニーカーや高級ブランドのバッグ、アパレルなどの鑑定を『メルカリ』の「あんしん鑑定」などで手がけてきた。今年に入ってからも鑑定ジャンルを増やしてきたが、ついに7月から時計の鑑定サービスを開始したという。

高級時計の市場は中国の景気後退などにより不調だが、中古時計市場は好調だ。大手市場調査会社『Grand View Research』によれば’23年に243.8億ドル（約3.7兆円）だった市場規模は’30年には450.1億ドル（約6.8兆円）まで拡大するとみられている。品物の値段も10年前から２〜３倍になっている例もある。最近の円安で外国人が買っていたり、投資の対象として買う人もいる。さらに古物を扱う業者だけでなく、他の業界の人々も中古品売買に参入して市場は活況を呈している。

高級時計といえば、昔から偽物が多く作られていることでもお馴染みだ。海外の露店で売られているような粗悪なものから、本物と見まがうほど完成度が高いものまで幅広く存在する。最近では偽物のクオリティも上がっており、相原氏の言うとおり、外観だけではなかなか判別がつかない品物も多いようだ。

『フェイクバスターズ』の鑑定サービスはAIと鑑定士のハイブリッド体制で行っているのが特徴だ。今回開始した時計の鑑定では、外装だけで偽物か見分けられない場合には、数百種類の微細なパーツが組み込まれたムーブメントまで見るのだという。従来の時計の鑑定は外観だけで判断するのが普通だったため、AIを使って中身まで鑑定するというのは業界初なのだそうだ。

「これまで、会社の基盤を作るという意味でも鑑定の対象カテゴリーはずっと増やしてきました。やはり時計は昔から偽物がありますし、マーケットも非常に大きいので、鑑定サービスとして避けては通れないカテゴリー。ただ、非常に難しい領域でもあります。買い取りの会社が行うのであれば、真贋を断定できないものは買わなければいいだけの話なんですが、鑑定サービスとしては、しっかりと白黒をつけないといけない。こうした背景から、サービス開始に向けて入念な準備を重ねてきました 」

時計はハイクオリティなコピー品が出やすい

時計の鑑定はどういう点が難しいのだろうか。

「鑑定するときには、外観から見きわめられる場合もあれば、中を実際に開けないとわからないというケースもあります。開ける場合には裏蓋を開けていくわけですが、素材によっては、開けづらいものや傷がつきやすいものもあるので、非常に慎重に取り扱わなければなりません。

例えばロレックスでも、ステンレスのモデルであれば非常に硬い素材だからそう簡単に傷がつくことはないですが、ゴールドのモデルは軟らかい素材なので傷つきやすい。数百万、数千万円というモデルも取り扱って、しかもしっかり判定をしなければならない。そういう点が、時計の鑑定の難しさかなと思います」

時計はハイクオリティな偽物が出回りやすいのだという。新商品が発売されるスパンが長く、バリエーションが少ない。そのため、偽造する側は、長期間稼ぐために1つの商品を徹底的に研究してクオリティの高い偽物を出してくるからだ。そんな精巧な偽物を見抜くために、どのようなポイントに注目しているのだろうか。

「外装では文字盤、竜頭、裏蓋、そしてバックルの部分のロゴですね。このフォントや削り方のクオリティを拡大して見ることで違いがわかります。また文字盤とベルトをつなぐブリッジのような部分、ここをラグというんですが、この長さを見たりもします。ただ、こういう部分の長さが違うのは、クオリティの低い偽物ですね。

最近は外装に関しては完璧な偽物が多いです。数は少ないですが、外装だけ本物という偽物もあります。高級ブランドの多くは、ムーブメントを自社で一貫して製造するマニュファクチュールであり、独自技術を要するこのムーブメントを偽物の製造工場では簡単には再現できません。そのため、汎用のムーブメントを専門メーカーから調達し、内部に組み込んでいるのが実情です」

中を開けて内部に刻印されているロゴやネジの具合などを細かく見ることで、外装が完璧な偽物も見分けられるのだという。現在、『フェイクバスターズ』ではロレックス、パテックフィリップなどをはじめとした50ブランドの時計の鑑定を扱っている。今後も扱うブランドを増やしていくそうだ。

進化するコピー品と、それを見分けるための鑑定技術の闘いは日々続いているのだ。