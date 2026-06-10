“審査”に通った。よし、これでクレジットカードが使える……と思ったら、「利用限度額0円」。そんな事例が多発しているという。『メルカリ』の関連会社・メルペイの発行する『メルカード』だ。【写真】「相次ぐアカウント停止」ユーザーに届いたメルカリからの“テンプレ的”な回答メルカリに募る不満メルカリといえば、突然アカウントが「利用制限」されるトラブルが多発。利用者の不満が積み上がっていたばかり。実際に