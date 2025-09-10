「待ってました！」「買わなきゃ」楽天スーパーSALEでAnker製品が最大50％OFFに【11日01:59まで】
今回は人気のAnker製品をご紹介。持っておくと便利なモバイルバッテリーからお掃除ロボットまで幅広い商品がプライスダウンしています。ぜひこの機会をお見逃しなく！
→ 「楽天スーパーSALE」ショップ買いまわりにエントリー
→ 「毎月5と0のつく日」ポイント4倍にエントリー
→ 楽天「Anker」のページはこちら
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減
【本日深夜2時まで】【800円OFFクーポン 9/11まで】Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】
7,990円
※クーポン利用で800円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大出力100Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
本日深夜2時まで】【期間限定セール実施中 9/11まで】Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル PD対応 シリコン素材採用100W Galaxy iPad Pro MacBookPro/Air 各種対応 0.9m/1.8m クーポン
1,290〜1,390円
※最大810円オフ
※クーポン利用で100円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ケーブルが絡まずスッキリ。マグネット式のワイヤレスモバイルバッテリー
【本日深夜2時まで】【期間限定セール実施中 9/11まで】Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ専用
6,790円
※1,700円オフ
※クーポン利用で100円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
持ち運びに便利。コンパクトでパワフルな急速充電器
【本日深夜2時まで】【期間限定セール実施中 9/11まで】Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C) 【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android クーポン
2,790円
※最大1,700円オフ
※クーポン利用で100円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1台で3役！ハイブリッド設計のモバイルバッテリー
【本日深夜2時まで】【期間限定セール実施中 9/11まで】Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル ライトニングケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/折りたたみ式プラグ
4,490〜6,490円
※最大1,500円オフ
※クーポン利用で100円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
モバイルレーザープロジェクター「Nebula Capsule 3 Laser」
【エントリーで最大P7倍 33%OFFで79,900円 9/10限定】Anker Nebula Capsule 3 Laser (レーザー Google TV搭載モバイルプロジェクター)【フルHD 1080P Netflix対応 300ANSI ルーメン 自動台形補正 オートフォーカス 8Wスピーカー 小型 家庭用 コンパクト ケーブルレス】
119,900円 → 79,900円
※33%オフ
※クーポン利用で500円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトながらも人気機能をぎゅっと集めたロボット掃除機
【本日深夜2時まで】【クーポン利用で25,490円！9/11まで】Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (ロボット掃除機) 自動ゴミ収集ステーション/伸縮サイドブラシ/毛絡み除去システム/レーザーマッピング/アプリ操作/落下防止/薄型 / 最大24ヶ月保証
29,990円
※クーポン利用で4,500円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
【本日深夜2時まで】【クーポン利用で74,990円 & P10倍！9/11まで】Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング
99,990円
※クーポン利用で25,000円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【本日深夜2時まで】【期間限定セール実施中 9/11まで】【防水・コンパクトサイズ】Anker Soundcore Life P2 Mini（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生】
3,790〜4,190円
※最大800円オフ
※クーポン利用で100円オフ
（4,000円以上購入で利用可能）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【本日深夜2時まで】【期間限定セール実施中 9/11まで】Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）完全ワイヤレスイヤホン / ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電 / マルチポイント
14,990円 → 11,990円
※3,000円オフ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります