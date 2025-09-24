この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資産運用YouTuberの小林亮平氏は、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」で、2025年後半に投資家がやっておくべき10項目を解説する動画を公開した。最近寄せられた質問をもとに、不正アクセス対策から新NISAの活用、下落時の備えまでの要点を整理している。冒頭で小林氏は「2025年後半に投資でやっておくべきこと10選をまとめて紹介します」と述べ、最新の対策を確認する重要性に言及した。



1. 不正アクセス対策を確認する

2025年もネット証券での不正アクセスが相次いだとし、特に4月と5月がピークで、被害は数千億円規模に及んだと説明した。各社は対策を強化しており、楽天証券はメールに届く2種類の絵文字を選択する認証を導入、SBI証券はフィッシング耐性のある多要素認証「FIDO2（パスワードレス認証）」を秋ごろから導入予定とした。小林氏はパスキー認証（Passkey）の利点として、フィッシング耐性が高いこと、複雑なパスワードを記憶する必要がないこと、メールでの絵文字認証が不要になることを挙げ、2025年秋ごろのセキュリティ情報を必ず確認するよう促した。



2. 急落時の心構えを持つ

eMAXIS Slim 米国株式のチャートを例に、2025年の年初来に見られた一時的な下落とその後の急回復を振り返った。円高と株安が重なった局面について「この時が買い時とも言えた」と指摘。今後、米国の労働市場の減速やインフレ再燃で利下げ期待が後退し、株価が急落する可能性に触れ、「ダブルパンチの下落もありうると覚悟しておこう！」と述べた。



3. 新NISAの基本を正しく理解する

年間非課税枠（つみたて120万円、成長240万円）と生涯投資枠（1,800万円、うち成長投資枠1,200万円）を整理。特に、生涯投資枠は売却しても再投資できるのは翌年であること、枠の管理は売却時の金額（時価）ではなく購入時の金額（簿価）で行われる点に注意を促した。



4. 余裕資金があれば非課税枠を活用する

新NISAは年間360万円、生涯1,800万円まで投資可能で、5年間で満額投資ができると整理。一方で、無理に満額を目指すのではなく、各人の資金計画に合わせるよう勧めた。



5. 暴落時のタイミング投資を検討する

米雇用情勢の悪化やインフレ再燃による相場下落を想定し、スポット投資（その都度追加で投資すること）のマイルール例を提示。「直近のピークから10%下がったら○円、20%下がったら○円を投資する」など、機械的に実行できる基準を決める方法を示し、「感情に左右されやすい分、マイルールを決めて機械的に行うことが大事！」と述べた。



6. 新NISAの方針は年1回見直す

年1回、直近の投資内容に問題がないかを確認することを推奨。利用する金融機関、毎月の積立額、ボーナス設定、投資銘柄、家族との運用実績共有などを点検項目として挙げた。



7. NISA口座の金融機関変更は10月に検討する

金融機関変更は「年内に変更できる期限は9月30日」とされるが、新NISAの非課税枠をすでに利用している場合は手続きが10月以降になると説明。商品ラインナップ、使いやすさ、ポイント還元などを基準に最適な金融機関を検討するよう促した。



8. iDeCoの掛金上限アップを把握する

2027年1月からの掛金上限引き上げ予定に触れ、自営業者は月6.8万円→7.5万円、会社員・公務員は月2万〜2.3万円→6.2万円へ大幅アップと紹介。会社員・公務員にとっては「うれしいアップデート」としつつ、5年→10年ルールへの変更に伴い、受取時の税優遇が縮小する可能性にも触れ、詳細の確認を促した。



9. 将来の出口戦略を考える

例として、50歳から新NISAで月3万円を年利5%で15年間積み立てると、65歳時点で元本540万円、利益約262万円の計約802万円になるというシミュレーションを紹介。65歳から月5万円を取り崩す場合、運用しないと78歳ごろに枯渇する一方、年利5%で運用を続ければ86歳ごろまで、約10年長く資金が持つと説明し、「投資資産はどこかで売る必要があるので、まとまった支出や老後資金などの出口戦略を考えておこう！」と述べた。



10. 長期運用のため「ほったらかし投資」を再確認する

初心者には「いわゆる『気絶投資』の考え方」を推奨。新NISAで投資した後は「ほったらかしでぐっすり寝ておこう」とし、具体策として、証券会社のIDやパスワードは「普段見ない紙に書いて保管して、気軽にログインできないようにするのも良い」と述べ、感情に左右されにくい環境づくりを提案した。



最後に小林氏は、初心者向け投資動画を今後も随時共有するとして「興味がある方はぜひチャンネル登録をして待っていていただけると嬉しいです」と締めくくった。