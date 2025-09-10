『96時間』（2008年）のヒット以来、名優であると同時に“熟年アクションスター”としても認知されてきた、リーアム・ニーソン。驚くことに70歳を超えて、まだまだアクション映画の主演を継続している。

そんなリーアム・ニーソンが主演したアクション映画の一つで、凍った湖面の道を巨大トラックで走るといった決死のドライブを描いた作品が、『アイス・ロード』（2021年）だった。このほどPrime Videoでリリースされたのは、その続編となる『アイス・ロード：リベンジ』である。

※本記事では、映画『アイス・ロード：リベンジ』のストーリーを明かしています

とはいえ、もはやリーアム・ニーソン主演のアクション映画に、新たな驚きや可能性を見出そうとする観客はわずかとなったかもしれない。なぜなら、主演アクション作品の多くが『96時間』型を基本とする変奏のような内容だと感じられるからである。むしろ、そういったマンネリズムの安心感のなか、無心で楽しめる映画として親しまれ、スターとしての需要が生まれていると見るべきであろう。

それは、とくに1990年代にスティーヴン・セガール、ジャン＝クロード・ヴァン・ダム、ドルフ・ラングレンなどのアクションスターが、次々にアクション映画に出演していた時期に、主人公の設定を微妙に変えながら企画をまわし続けていた状況を想起させ、ある意味で懐かしくすらある作品づくりを想起させられる。

日本で劇場公開された『アイス・ロード』（2021年）も、基本的には同様の流れを汲む映画だが、そこには新味もあった。それは、ニーソンがベテランのトラック運転手に扮し、事故の救出のための物資を運ぶため、トラックの集団が連れ立って走るといった、職業ものとしての側面が強いところ。その設定は、名作『恐怖の報酬』（1953年）を想起させた。

どでかいトラックで広大な土地を疾走する……そこにパワー系のロマンを感じる者は少なくない。最近も、たとえばただトラックで物資を運んで報酬を得ることが主な目的のヴィデオゲームとして根強い人気を誇る『トラックシミュレーター』のシリーズが、ゲーム配信者に紹介され、注目を集めたばかりだ。

とはいえ、結局は悪漢たちとの生死をかけたアクションが展開し、いつものリーアム・ニーソンのアクション映画ジャンルに吸収されてしまう。このファン層の期待に応えることは、魅力であると同時に枷にもなっているといえよう。

そんな『アイス・ロード』の、まさかの続編といえる本作『アイス・ロード：リベンジ』の舞台は、ヒマラヤの道だ。イラク戦争で負傷した弟の遺灰を彼の憧れだったというエベレストに散骨するため、ベテランのトラック運転手マイク・マッキャンは、ネパールの空港に降り立った。そして、山岳ガイドの女性ダニー（ファン・ビンビン）とともに観光バスに乗り込むのである。

しかし、そこでトラブルが発生。観光バスが謎の傭兵たちにバスジャックされるのである。その事件の裏には、山岳地帯の村のダム建設をめぐる陰謀が存在した。マイクは村の有力者の息子（サクシャム・シャルマ）を助け出し、追跡者たちに狙われながら、またしても決死のドライブを敢行するのだ。

ここまでの内容で、いくつか疑問をおぼえる点がある。まず、弟の遺灰を撒くためにネパールに来ただけなのに、たまたまそんな事態に遭遇するのか。そして、トラックドライバーが命をかけてまで戦う動機が薄いのではないかといった部分だ。前作では、ドライバーの仕事の募集に応じて、危険な道を走るといった、彼ならではの必然性があった。

対して本作は、弟が亡くなったことで罪悪感をおぼえているという事情により、マイクが命がけの危険へと突っ込んでいく。ここは、例えば村に滞在したときに急遽ドライバーが必要な事態になり、エキスパートとしての責任感から、やむなく危険な道を走ることになるなど、より必然的な展開を用意してほしかったところだ。

弟の設定が微妙に変更されているところにも違和感をおぼえる。前作で、たしかに弟は亡くなっているのだが、それはトラックで物資を運ぶ任務のなかでだった。本作では、イラクのファルージャで「高速弾」を頭に受けたことが致命傷になったことが示唆される。これは戦場でのPTSDに苦しめられていたという前作の設定とは異なるように感じられる。

本作で明らかとなる「憧れの地であるエベレストに遺灰を撒いてほしい」という、遺書に書かれたマイクへの要求も、前作の弟のイメージからすると、やや唐突に感じるし、そこまで身内の負担になるようなことを彼が書くのかという疑問を持ってしまう。本人の希望なら仕方ないが、アメリカ人がエベレストまで行って遺灰を撒くという手間は、かなりなものだろう。

弟が大きな存在感を示した前作だっただけに、前作のファンほど、この弟の扱いには、首をかしげるところなのではないだろうか。また、本シリーズが、戦争での死や精神への影響というものを、テーマ上、どのように位置付けているのかも、いまいち判然としないところがある。

そして、タイトルに冠した「アイス・ロード」だが、今回は山岳地帯に一部凍結した危険な道路が登場することで、アリバイ的に意味を回収している。これは、凍りついた湖面を走るという見せ場が大きな意味を果たしていた前作と比べると、やや期待外れに思える箇所だ。

さらに引っかかってしまう点は、キャスティングだ。YouTuberとして活躍する、インド系のサクシャム・シャルマがネパール人を演じるのには、それほど不自然さはないが、中国出身のファン・ビンビンがシェルパ族とマレー系をルーツに持つ女性を演じるのは、センシティブな面があるだろう。

本作でも時折示唆されるように、中国はネパールやチベットに大きな影響力を及ぼす大国であり、とくに中国がチベットを実効支配している、いわゆる「チベット問題」を考えると、歴史的にチベットの民族と共通したルーツを持つシェルパ族を、中国出身の俳優が演じることには、倫理的な疑問符がつきそうだ。

そして、最大の問題は、70代のニーソン演じるマイクが、40代のビンビン演じる女性との恋愛感情が示唆される箇所である。役柄の年齢はともかく、30歳もの年の差がある関係というのは、性差別や男女間の格差が大きな問題として考えられてなかった時代のハリウッド映画のキャスティングを思い出させるほどのものがある。観客も、「えっ、この2人が？」と、さすがに驚いたのではないだろうか。

Netflix配信の作品『ラクパ・シェルパ：エベレストの女王』（2023年）は、エベレスト女性登頂回数の世界記録を達成した、シェルパ族の女性ラクパが山に挑戦する姿が描かれたドキュメンタリーだ。彼女はアメリカの登山家男性と結婚後、度重なるDV被害を経験し、その事実は過去に大きなスキャンダルとして報じられた。ネパールの若い女性が、外国人男性との経済的な格差を背景に、婚姻関係を結ぶという構図は、しばしば搾取が指摘される面がある。

もちろん、本作のマイク・マッキャンとダニーとの関係は、そういった搾取構造とは異なるものだといえそうではあるが、やはりラクパ・シェルパの件もあり、アメリカ人男性と年の差があるシェルパ族との恋愛というのは、さすがに無神経に過ぎる設定といえるだろう。それはまた、中年以降の男性のロマンという文脈のなかで、一種のサービスとして機能してしまっている。そういった悪い意味でも本作は、90年代の雰囲気を纏っているといえそうだ。

とはいえ、本作のスタッフがロケをしたという、ネパールの景色は壮観だ。山の中腹を削ったような、崖スレスレの冗談のような危険な道路には驚愕するし、中国との交易道路、「アラニコ・ハイウェイ」近辺の、天空の景色は、あまりにも壮観で、夢に出てきそうな不思議な空気に包まれている。そんな場所でバスを猛スピードで走らせるというのは、荒唐無稽ながら、見たことのない映像になっているのも、たしかなことである。

しかし、一部のシーンや観光地の映像以外、本作の大部分はオーストラリアで撮影されているという。ネパールの山岳地帯の村も、オーストラリアの既存の町を飾りつけ、ネパール風に見せかけて撮っている。セット、CGI、合成などによって、本作は成り立っているのである。そこまでしなければならないほど、ネパールでの撮影条件には、さまざまに厳しいものがあるのだろう。とはいえ、その事実を知るとやや萎えるところもある。

本作『アイス・ロード：リベンジ』は、このように、悪く言えば大ざっぱで、しばしば無神経な描写をしてしまう作品だ。しかし、90年代あたりのアクション作品には、このような要素が確かに多かった。その時代の観客には、これも含めて懐かしさをおぼえてしまうのかもしれない。しかし同時に、リーアム・ニーソンのアクション映画が、一部の中年以上の層という範囲で消費されるものになってきていることは、やや寂しさをおぼえるところだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））