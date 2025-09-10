米の作り方で価格が変わる！ 慣行・特別・有機栽培米の違いとは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

慣行栽培米・特別栽培米・有機栽培米の違い

スーパーや米屋などで、「特別栽培米」や「有機栽培米」という名前を見かけることがあります。見た目は似ていても、実は育て方や価格には大きな違いがあります。

まず、もっとも一般的なのが「慣行栽培米」です。これは、国や自治体が定めた基準にしたがって、農薬や化学肥料を必要な分だけ使用して育てられた米のことです。日本で出回っている米の多くがこの方法でつくられており、価格も比較的安定しています。

次に「特別栽培米」。これは、その地域の慣行基準と比べて、農薬や化学肥料の量を５割以下に抑えて栽培された米です。環境への配慮や安全性を気にする人に選ばれており、使用した資材の公開も義務づけられています。価格は慣行栽培米の約1.3 ～ 1.5倍程度が目安です。

そして「有機栽培米」。これは、農薬や化学肥料を使わず、原則として２年以上それらを使っていない田んぼで栽培された米です。自然由来のたい肥や緑肥を使い、化学的な資材に頼らず育てられます。農林水産省の「有機JASマーク」が表示されており、価格は慣行栽培米の２倍以上になることもあります。

このように、慣行栽培→特別栽培→有機栽培へと進むにつれて、農薬や化学肥料の使用は減り、価格や手間はより大きくなっていくのです。

育て方もラベルもちがう！３つの栽培方法

慣行栽培米 育て方：農薬・化学肥料を国や自治体の基準通りに使用

使用資材：制限なし

表示：表示義務なし 特別栽培米 育て方：農薬・化学肥料を５割以下に制限

使用資材：制限つき使用

表示：「特別栽培米」表示＋資材開示 有機栽培米 育て方：原則として農薬・化学肥料を使わずに栽培

使用資材：自然由来のみ（たい肥・緑肥など）

表示：有機ＪＡＳマークあり

あなたはどの米にマッチする？

慣行栽培米 リーズナブルなものを選びたい人 特別栽培米 価格も安全性も大事にしたい人 有機栽培米 価格よりも無農薬など安全性を重視したい人

人それぞれ好みは違うので「どこに価値を感じるか」によって、

選ぶ米はきっと変わってくるはずです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ