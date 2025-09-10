この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが語る「実家に頼れないママが羨ましい…その本音の裏側」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「女三子久子の子育て学校」で12人の子を持つ助産師のHISAKOさんが、公開Web相談「実家が近く子育てを手伝ってもらえるママが羨ましい！」に寄せられたリアルな悩みに回答した。



動画では、3人目を妊娠中の梅子さんが登場。「結婚・出産を機に地元から離れ、実家のサポートを受けられない中、子育てをワンオペでこなす日々。保育園では祖父母が送り迎えしている家庭も多く、自分にはできないことへの羨ましさが膨らむ」と告白。SNSを見ても「友人たちは実家に頼って家事や育児に余裕があるようで、本音を言うと辛すぎてSNSも退会しました」と赤裸々な悩みを打ち明けた。



これを受けたHISAKOさんは「隣の芝は青い、なんですよ。実はリアル相談でも距離が近い実家ならではのストレスに悩むママも多いんです」と、自身や身近なケースを交え解説。「ママたちは“やってもらって当たり前”と思わず、実家のサポートも当たり前じゃない。ばあば自身も無理してしまうジレンマがある」と祖父母世代の本音にも言及し、「実家とどう距離を取るかが一番大切。自分たちの幸せをどうつくるかを考えましょう」と呼びかけた。



また、子どもの目線について「実は親が思うほど“ばあばが来て欲しい”気持ちはなく、小学生になれば友達が優先。親や実家に執着しない、意外とクールなものです」と、現場で感じる子どもたちのリアルを伝えた。



終盤では「みんな結局“ないものねだり”」「SNSはキラキラした部分しか見えない。不幸かどうかは距離じゃなく、その家庭その家庭の中でどれだけ幸せを探していくか」とHISAKOさん。「ママが自分なりの幸せを見つける姿勢を子どもたちに伝えたい」とエールを送り、「頑張らんで、適当で！」と動画を締めくくった。