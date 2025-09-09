『Dr.STONE』第22話 石化装置発動！ 千空が最期に託したもの
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』第4期最終（ファイナル）シーズン 第2クール。第22話のあらすじと先行場面カットが公開された。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。
2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。2024年8月に最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入りするなど注目を集めた。
また、先日には本作史上初となる米・仏同日2カ国で、北米＆欧州先行プレミア上映を実施し、待望の第2クールを待ちわびた現地ファンを大いに賑わせた。そして、7月10日より毎週木曜よる22時から第2クールの放送が遂にスタート。
このたび、第2クール第22話の先行場面カットとあらすじが公開された。
＜第22話「また逢う日まで」あらすじ＞
スタンリー部隊との最終決戦で盾となり、倒れゆく大樹や龍水たち。絶望的な状況下で、遂にジョエルが石化装置を完成。千空の作戦を受け、コーンシティの仲間たちと命懸けの正面特攻で石化装置を発動させた！ 忌まわしい光を放ち、地球全てを包み込んでいく石化光線。スタンリーたちとの復活液争奪戦が激化する中、石化していく千空が最期に託したものは……。
＞＞＞第22話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
