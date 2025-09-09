¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤è¤ê²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma ´îÂ¿Àî³¤Ì´¡×¤¬2026Ç¯6·îÈ¯Çä¡ª
¡Úfigma ´îÂ¿Àî³¤Ì´¡Û ¼õÃí´ü´Ö¡§9·î9Æü～10·î22Æü 2026Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§9,900±ß
(C)Ê¡ÅÄ¿¸°ì/SQUARE ENIX·¡ÖÃå¤»Îø¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma ´îÂ¿Àî³¤Ì´¡×¤ò2026Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï10·î22Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡Ö´îÂ¿Àî³¤Ì´¡×¤ò¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡Öfigma¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¡ÖÄÌ¾ï´é¡×¡Ö¥¦¥£¥ó¥¯´é¡×¡ÖÂç¤·¤å¤¤¹¤®¤ê¤å´é¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¡ÖÌÜÊÄ¤¸¾Ð´é¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Öfigma ´îÂ¿Àî³¤Ì´¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¹¥±ー¥ë¡§¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó145mm
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ¡ÖÌÜÊÄ¤¸¾Ð´é¡×
