【アズールレーンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-】 9月6日、7日 開催

ワシントン 真夜中ラウンド

　ファットは9月6日、7日に東京都千代田区秋葉原で開催した「アズールレーンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-」にて、新作フィギュアの原型3点を公開した。

　今回公開した原型は「ワシントン 真夜中ラウンド」、「キアサージ スプリング・モニタリング」、「クレオパトラ 星辰と薔薇」。いずれも細やかな造形を確認できる。

キアサージ スプリング・モニタリング

クレオパトラ 星辰と薔薇

