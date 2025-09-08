ファット、「アズレン」新作フィギュア原型3点を公開
ワシントン 真夜中ラウンド
ファットは9月6日、7日に東京都千代田区秋葉原で開催した「アズールレーンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-」にて、新作フィギュアの原型3点を公開した。
今回公開した原型は「ワシントン 真夜中ラウンド」、「キアサージ スプリング・モニタリング」、「クレオパトラ 星辰と薔薇」。いずれも細やかな造形を確認できる。
キアサージ スプリング・モニタリング
クレオパトラ 星辰と薔薇
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.