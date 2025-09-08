氏原「米を汚してる感じ」、サカモト「めっちゃ美味い！」ご飯のお供レビューで評価が真っ二つ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した「視聴者おススメのご飯のお供をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画で、視聴者から寄せられた“最強のご飯のお供”のガチレビューが繰り広げられた。
今回の企画は、「白米をノルマに感じる」ほどの偏食家・氏原のために、白米が美味しく食べられるお供を視聴者から募集するというもの。SNSなどで寄せられた約800件もの推薦の中から厳選された品々を、氏原と白米好きのサカモトが忖度なしで評価した。
動画では、定番から変わり種まで様々な「ご飯のお供」が登場。白米好きのサカモトが「あぁ、美味い美味い美味い」「これ美味いわぁ」と次々に絶賛する一方で、偏食家の氏原は独特の味覚を発揮。桃屋「穂先メンマやわらぎ」に対しては「いや、そんなだな…」、ラー油系の鮭フレークには「くっせ！扉開いた！」と強烈な拒否反応を示すなど、両者の評価はことごとく対照的だ。
紹介された主な商品は以下の通り
・桃屋「穂先メンマやわらぎ」→サカモト「最後の油でやられる」と絶賛も、氏原は低評価。
・十二堂えとや「梅の実ひじき」→福岡土産の定番。これは二人とも「美味いね」と高評価。
・阿部幸製菓「柿の種のオイル漬け」→「お菓子とご飯を一緒に食べてる錯覚になる」と新感覚の食感に困惑。
・山形名物「だし」→夏にぴったりのさっぱり感で好印象。
・視聴者考案「洋風納豆アレンジ」→納豆に生ハムやタバスコを加える斬新なレシピを実食。
最終的に氏原がリピートしたい商品は見つからず、視聴者から寄せられた「氏原に白米は無理じゃね？」というコメントに、「じゃあそれがね正直一番正しいと思う」と納得の表情で締めくくった。味覚が真逆な二人のリアルな反応が、新たなご飯のお供を探す上でのユニークな指標となりそうだ。
