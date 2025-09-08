12人産んだ助産師HISAKO、「会陰切開・裂傷は“体質も大きい”」その理由と回避法を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「会陰切開・会陰裂傷 回避するにはどうすれば？」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身の経験と専門知識を交えて出産時の会陰切開や裂傷について詳しく語った。動画では、実際に「第1子と第2子の出産で会陰切開や裂傷に悩んだ」という視聴者からの質問にHISAKOさんが丁寧に回答している。
HISAKOさんは、まず切開・裂傷のレベルや実際の痛みについて自らの見解を示し、「会陰切開や会陰裂傷は1度から4度まであり、4度になると大きなダメージや後遺症につながるケースもある」と解説。「吸引分娩の場合はどうしても会陰切開が必要になる」「所産婦は組織の伸びが悪く、初産などの場合病院のマニュアルで切開されることも多い。だが2人目、3人目になると組織の伸びがよくなり、かすり傷程度で済むことも」と産歴や出産方法の違いによる差も指摘した。
回避できるかどうかについては「体質の差も大きい。皮膚の伸びやすさや会陰周辺の状態は人それぞれ。乾燥体質なら保湿を、そして温めること。保湿されて柔らかい、温まった状態の会陰は伸びやすい」と助言。出産時はできるだけリラックスし、体を冷やさずにおく重要性を説いた。
一方で、「助産師の腕だけでは防ぎきれない場合もある」「いかに『いきまないで』という場面で力を抜けるか、いきみのコントロールも重要」とし、本人・助産師・赤ちゃんなど複合的な要素が絡むと説明。「赤ちゃんの体重や体型、肩幅の広さなども大きく影響する。たとえば頭は出たけど肩で引っかかって裂傷、というケースも珍しくない」と個人差の大きさを強調した。
また「無痛分娩はメリットもあるが、痛みがないことで有効な腎痛が得られず、結果的に吸引分娩や会陰切開が必要になる場合もある。『会陰裂傷を避ける目的で無痛を選ぶ』は必ずしも正解ではない」と独自の見解を示した。
「結局、自分でできるのは保湿と温め、そして生き身のコントロールくらい。体質的にどうにもならない案件もあるけれど、結果的に元気な赤ちゃんを迎えられるのが一番」と話し、「3回目のリベンジも“3度目の正直”と気楽に向き合って」と温かいエールを送った。
動画の締めくくりには、「2人の子が無事に生まれてきてくれて本当によかったし、ぜひチャンネル登録を」と呼びかけ、視聴者に向けて前向きなメッセージで終えた。
HISAKOさんは、まず切開・裂傷のレベルや実際の痛みについて自らの見解を示し、「会陰切開や会陰裂傷は1度から4度まであり、4度になると大きなダメージや後遺症につながるケースもある」と解説。「吸引分娩の場合はどうしても会陰切開が必要になる」「所産婦は組織の伸びが悪く、初産などの場合病院のマニュアルで切開されることも多い。だが2人目、3人目になると組織の伸びがよくなり、かすり傷程度で済むことも」と産歴や出産方法の違いによる差も指摘した。
回避できるかどうかについては「体質の差も大きい。皮膚の伸びやすさや会陰周辺の状態は人それぞれ。乾燥体質なら保湿を、そして温めること。保湿されて柔らかい、温まった状態の会陰は伸びやすい」と助言。出産時はできるだけリラックスし、体を冷やさずにおく重要性を説いた。
一方で、「助産師の腕だけでは防ぎきれない場合もある」「いかに『いきまないで』という場面で力を抜けるか、いきみのコントロールも重要」とし、本人・助産師・赤ちゃんなど複合的な要素が絡むと説明。「赤ちゃんの体重や体型、肩幅の広さなども大きく影響する。たとえば頭は出たけど肩で引っかかって裂傷、というケースも珍しくない」と個人差の大きさを強調した。
また「無痛分娩はメリットもあるが、痛みがないことで有効な腎痛が得られず、結果的に吸引分娩や会陰切開が必要になる場合もある。『会陰裂傷を避ける目的で無痛を選ぶ』は必ずしも正解ではない」と独自の見解を示した。
「結局、自分でできるのは保湿と温め、そして生き身のコントロールくらい。体質的にどうにもならない案件もあるけれど、結果的に元気な赤ちゃんを迎えられるのが一番」と話し、「3回目のリベンジも“3度目の正直”と気楽に向き合って」と温かいエールを送った。
動画の締めくくりには、「2人の子が無事に生まれてきてくれて本当によかったし、ぜひチャンネル登録を」と呼びかけ、視聴者に向けて前向きなメッセージで終えた。
関連記事
12人産んだ助産師HISAKO、赤ちゃんの“理解力”を科学で解説！「賢い？いえ、エビデンス的には…」
12人産んだ助産師HISAKO、10人分の弁当作りに「全部量は適当です！」適当でも美味しい笑顔メシ
助産師・HISAKOが語る「私は特別じゃなく、普通のお母さん」―100枚の写真で伝えた思い
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数約60万人