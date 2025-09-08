作家のあさのあつこさんが7日、小説『NO.６再会＃２』の発売記念会見に登場。今までの作家人生で支えられたという、読者への思いを語りました。

■約14年ぶりの新シリーズ発売

あさのさんの新刊小説『NO.６再会＃２』は、累計発行部数230万部を超える近未来SF小説シリーズの最新作です。一度完結しましたが2025年5月、約14年ぶりとなる続編『NO.６再会＃１』が刊行され、話題となりました。

舞台は、度重なる戦禍で地球環境が壊滅した近未来の世界。偽りの理想都市『NO.６』でエリートとして育てられた少年・紫苑（しおん）が、スラム地区に住むミステリアスな少年・ネズミと出会い、誰もが安心して暮らせる世界を目指す物語です。

■新シリーズを「書かなくちゃいけない」

新たなシリーズを書き始めた理由について、あさのさんは「直接のきっかけというとやっぱりガザ（地区の紛争問題）かなというのがあって。無抵抗の子どもたちに対して、大人がミサイルを撃ち込むっていう、その構図を見た時に、“あっ、『NO.６』はあるんだ”っていうのをすごく生々しく感じて。書ける書けないではなくて、書かなくちゃいけない、挑んでみたいなという思いはきっかけになったと思います」と、語りました。

■読者の存在「現実的に支えられてる」

続編に対する読者の反響について、あさのさんは、「まさかこんなにみなさんが待っていてくださったとは思いもしないことで。14年間忘れないでずっと待っていてくれて、『NO.６再会』シリーズが始まったことを本当に喜んでくださったっていう、手応えというか、そういうのはすごくあった」と、明かしました。

続けて、あさのさんは「私としてはすごく予想外で、うれしいとか、よかったという思いよりも、それをどう受け止めてこのシリーズを続けていくかっていう。すごく課題をいただいたような気がして、気持ちを引き締めないといけないなと」と、続編の執筆への意気込みを語りました。

さらに、あさのさんの作品を待ってくれていた読者について「書き終わった後に、私が書いたものに対して彼女ら、彼らが、“私にとって『NO.６』はこういう世界でした”みたいなことを発信してくれることが、すごく刺激になるし。正直本当に励まされるし、書けないときは、読者カードとか、お手紙とか、Xとかで結構いろんなお言葉をいただくんですけど、それを本当に書けないときは見て、“そうだ、こんなふうに読んでくれる人がいるんだから頑張ろう”みたいな。なんかすごく即物的なんですけど、現実的に支えられているところはすごくあります」と、感謝を述べました。