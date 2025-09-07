『渇愛 頂き女子りりちゃん』著者・宇都宮直子氏に聞く

世間に衝撃を与えた「頂き女子りりちゃん」事件。懲役8年6か月の実刑判決を受けた渡辺真衣受刑者（27）は現在、岐阜の笠松刑務所に服役中だ。年上男性から1億5000万円をだましとり、さらには「頂きマニュアル」を作成し販売。多くの被害者を出した。渡辺受刑者自身は判決を、どう受けてとめているのだろうか。事件の真相に迫った『渇愛 頂き女子りりちゃん』（小学館）の著者・宇都宮直子氏に聞いた。（全4回の第4回）

＊＊＊

――渡辺受刑者はご自身の行為や「罪」について、どのように捉えていると思いますか。

“りりちゃん”こと渡辺真衣受刑者（本人のYouTubeより）

彼女が本当にずっと言っていたのは、「私はしたことに対する対価を支払ってもらっただけだ」ということです。最後の最後までそう言っていました。だから、絶対に謝らない、と。

ただ、彼女の「悪いことをした、罪を犯した」という認識は、「法律を犯したから」「法律でダメだと言われたことをやってしまった。詐欺は悪いことだから、それをしてしまったから私は悪い」という基準なんです。

被害者に対してどう思っているかを聞いても、「分からない」と答える。つまり、自分が実際に何をしたのか、本当の意味での“罪”が分かっていないし、突き詰めれば自分は悪くないと思っているのではないか、そう感じます。

――そうした認識は、今後の受刑生活や更生にどのような影響を与えると思われますか。

「私は悪いことをやっていない」「私は対価をもらっただけだ」と思いながら、刑務所の中で8年6か月を過ごすのは地獄でしょう。出所した時も「私は対価をもらっただけなのに、なぜ8年6か月も」と、どこかで思ってしまうはずです。

「法律を犯したから8年6か月」という捉え方だけでは納得できないでしょうし、その発想を突き詰めれば「バレていない人がいるのになぜ私だけ」という方向に流れる危険もあります。

さらに、出所後に「これは法律に触れないから、こんなことやってみない？ これは新しいビジネスだよ」と囁かれた時、また巻き込まれてしまう可能性もあります。かつて“受け子”のような役割が“グレー”に扱われ、捕まらないこともあったのが、ある時点で一気に犯罪として扱われる、そういう環境の変化も現実にあります。だからこそ、被害者に対して自分が何をしたのかを理解しない限り、真の更生は始まらないと思っています。

求刑に「ショックです」

――一審で懲役13年の求刑を受けた際、渡辺さんはどのような様子でしたか。

「ショックです」という手紙が来ました。実感が伴っていなかったのだと思います。最初は本当に分かっていなくて、控訴審が進むにつれてどんどん様子が変わっていった、という印象です。

――どのように様子が変わったのでしょうか。

はじめは平気そうに見えたのですが、獄中日記の内容がどんどん変わっていきました。母親のことを突然非難し始めたり、ほかの関係者を糾弾し始めたりして、「自分だけがこんな辛い思いをしているのはなぜ」という印象を受けました。

一審の判決が出て、8年6か月も外に出られないという現実が本当に実感されたから、“恨み”が全部出てきたのだろうと思いました。そこでやっとリアルを感じたのかな、と。

ただ、上告したあたりから、またリアリティが薄れていったようにも見えました。上告後に会った時も、私が「最後の面会だ」と思って行ったら「あ、どうも」と普通に元気でした。「私、上告するんです」と。「まだまだ会えますよ」という感覚で、刑を受ける実感はなかなか湧いていなかったのだと思います。

拘置所（刑事事件の被疑者・被告人を収容する施設）は比較的自由な部分があるので、実感が湧きにくかったのかもしれません。だからこそ、受刑者となって笠松刑務所にいる今は、かなり精神的に厳しい状況にあるのではないでしょうか。

――最近の渡辺受刑者とのコンタクトはありますか。

一度、手紙が来ました。

手紙に身構えた

――手紙がきてどう思いましたか。

服役中、受刑者からは月に限られた数しか手紙を出せないので、私のもとに手紙が届いたときは本当に驚きました。突然だったので、「訴訟でもされるのかな。出版差し止めかな」と身構えました。

内容は「本が出るの、おめでとうございます」「本が出る前に先におめでとうって伝えたかったので」といったもので、こちらとしては「おお……」という複雑な気持ちです。被害者のことを考えたら、そこで喜ぶわけにはいきませんでした。

実は、私から今回の本を送っているのですが、笠松刑務所側から「更生に差し障りがある」と言われて渡してもらえず、表紙すら見ていないそうです。ですから、「私はこういう気持ちでこの本を書きました」という手紙を送りました。

――そのほか、手紙にはどのようなことが書かれていましたか。

「人間やめたい」と書いてあったり、彼女が中で描いていた少女漫画のキャラクターのイラストが入っていたり。刑務所の生活のこと、「今日は何が出た」という食事の話や、左腕がぐちゃぐちゃになってしまった、という自傷を示唆する記述、日常のメモですね。「めちゃくちゃ暑い」「サーモン食べたい」とか。

――手紙から、被害者への反省の言葉は感じられましたか。

それはありませんでした。

――手紙全体の印象は？

全体としては、かなりしんどそうだという印象です。そして「ここから長いだろうな」と思いました。刑務所の中の体感時間は、おそらくすごく長いだろうな、と。

＊＊＊

宇都宮直子

1977年3月27日、千葉県出身。多摩美術大学美術学部卒業後、出版社勤務等を経て、フリーの記者に。事件や芸能分野を中心に取材活動を行う。今年、『渇愛 頂き女子りりちゃん』（小学館）で第31回小学館ノンフィクション大賞を受賞。著書に『ホス狂い〜歌舞伎町ネバーランドで女たちは今日も踊る〜』。

デイリー新潮編集部