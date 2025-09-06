気温が高くなる季節は、男女ともに薄着になる機会が増えますよね。特に夏場や汗ばむ日には、服が素肌にまとわりつきやすくなるもの。そんなときに気になるのが、男性の乳首が服越しに透けて見えてしまう「透け乳首」の問題。本人は気にしていなくても、周囲からは注目を集めてしまうこともあるようです。

「気にしてなくてもいきなり目に入ってくるのよ…」

「透け乳首」は、シャツの生地が薄いことや、体にフィットしすぎたサイズのシャツを選んでいることが主な要因とされています。特に白いシャツは透けやすいので注意が必要。また、乳首の周りに脂肪がつくことで、乳首が前方を向き、透けたり浮いたりと目立ちやすくなることもあります。

SNS上などでは、男性の透け乳首に対して否定的な声が多く見られ、「嫌だ。隠せと言いたい」「せめてインナーを着てほしい」「上司が透けていてものすごく嫌だった。気にするなって思うかもしれないけど、目立つんだよ」「ばんそうこうを貼るとか、浮かないように隠す工夫をしてほしいよね」「気にしてなくてもいきなり目に入ってくるのよ…」といった意見が。「透けハラ（透け乳首ハラスメント）」という言葉も登場するほど、女性の中には不快に感じる人も少なくないようです。

一方で、「妻に指摘されてすぐにインナーを着るようになった」「厚手のシャツや、ワンサイズ大きめの服を選ぶようにしている」など、何かしらの対策を講じている男性も。最近では男性用のニップレスや、乳首が透けにくい特殊な加工が施されたシャツなども販売されており、一定の人気を集めているようです。

とはいえ、すべての女性が透け乳首を問題視しているわけではなく、「男性の胸を見なければいいのでは？」「透けているからといってセクハラ扱いされるのは少し気の毒かも」「暑いから許してやれ！ と思う」といった擁護の声もみられ、賛否あることがうかがえます。中には「透け乳首を問題視すること自体が過剰反応では？」と指摘する声もありました。

季節的に避けがたい現象ではありますが、「透け乳首」についての感じ方は人それぞれ。少しの工夫で周囲への印象が大きく変わることもあります。シャツ1枚でも気を抜かないことが、大人のたしなみとして大切なことなのかもしれませんね。

あなたは、男性の「透け乳首」についてどう思いますか？