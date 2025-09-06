¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤¦¤Î¤« ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¡¢10¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£»²²Ã¹ñ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î48¡£»Ë¾å½é¤Î£³¥«¹ñ¹çÆ±³«ºÅ¡£»Ë¾åºÇÂ¿¤Î16ÅÔ»Ô¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Îµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÂç²ñ¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢Ã¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Âç²ñ¤¬±ß³ê¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ç¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤«¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£·î¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£²ñ¾ì¤Ï¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥é¥á¥À¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤È¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Î¥í¥¦¥¢¡¼¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î11ÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë12¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¹ñ¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ»î¹ç¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ËÜÈÖ£±Ç¯Á°¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä photo by AP/AFLO
¡¡¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬Àï¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿12¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤¦¤Á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î£µ¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¶¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë
¥ë¡¼¥á¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ä¤ê¤Î£¶¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢°ìÊý¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤£·¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥á¥¥·¥³¤Î£³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¥«¥Ê¥À¤Î£²¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»È¤ï¤ì¤ë16¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ¡¢Ìó£³Ê¬¤Î£²¤Ï¥×¥ìÂç²ñ¤ò·Ð¤º¤ËËÜÈÖ¤ò³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Êº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂç¤¤Ê¹ñºÝ»î¹ç¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¡Ú¥Æ¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Û
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ê¤¤¹ñ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡FIFA¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÌó£²¥«·î´Ö¡¢FIFA¤Ë»ÈÍÑ¸¢Íø¤òÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î´ü´Ö¡¢¤Û¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Ë¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î¶¥µ»¤Î»î¹ç¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂçÈ¢¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÇÇ°¤·¤ÆÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢FIFA¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë¶â³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¹¤®¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¢¥ì¥¸¥¢¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¢¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿²°Æâ¥É¡¼¥à·¿¤Ç¡¢£¶Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¶â³Û¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤Î¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢´ÑÀï´õË¾¼Ô¤Î´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¿Ìä¤ä·üÇ°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê»î¹çÅöÆü¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ°Â¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½ªÎ»¸å¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î²ñ¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌäÂê¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥í¡Ë¤Ç¤ÏMLS¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÆü¤Ë¤ÏÎ×»þÎó¼Ö¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢ËÜ¿ô¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿±Ø¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤Ç¤Ï£¶¥¥í¶á¤¯¤¢¤ë¡£¿¿²Æ¤Î±êÅ·²¼¡¢¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¤Þ¤ºÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¸½ÃÏ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤ì¤ÏÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï²ÈÂ²¤Ë¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñ³°¤«¤éÍè¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¼ê¤À¡£¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ëSoFi¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¥â¥À¥ó¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼Ö¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤»þ´Ö¤ËÃå¤¤¤Æ¤â¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÏËþ¼Ö¡£¤É¤¦¤ä¤éÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÏÁ°¤ÎÈÕ¤«¤é¼Ö¤òÄä¤á¡¢BBQ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¼«ÂÎ¤â75¥É¥ë¡ÊÌó£±Ëü1000±ß¡Ë¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¹â¤¤¡£·ë¶É¤³¤³¤Ç¤â±ó¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¡¢±ä¡¹¤ÈÊâ¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ñ¶â¤¬½áÂô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Âç²ñ³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂç¤²¤µ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Éß¤«¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼þ°Ï¤òÈó¾ï¤Ë¹¤¯ÊÄº¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼Ö¼Ò²ñ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ï¼Ö¤Ç»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ³°¤«¤éÍè¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¥µ¥Ç¥Ê¤Î¥í¡¼¥º¥Ü¥¦¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ïµ¤²¹38ÅÙ¤Î¤Ê¤«¡¢Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤Þ¤Ç£´¥¥í¤ÎÆ»¤òÊâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ä¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤ËÍ×¤¹¤ëÊ¿¶Ñ»þ´Ö¤Ï¡¢»î¹çÅöÆü¤Ï£±»þ´Ö45Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤È¤ï¤±¤¬°ã¤¦¡£¤À¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡»ä¤Î°ìÈÖ¤Î·üÇ°¤Ï¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´¤¦·Ù´±¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£MLS¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¡£¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÂ¿¸À¸ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Ìîµå¤ä¥¢¥á¥Õ¥È¤Î´ÑµÒ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤±¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÍÑ¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Ãì¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç°ìÉô¥Ô¥Ã¥Á¤¬¸«ÀÚ¤ì¤ëÀÊ¤âÉáÄÌ¤ËÇä¤é¤ì¤ë¡£ÉáÄÌ¤ÎÀÊ¤è¤ê¤Ï°Â¤¤¤Î¤ÇÇã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤«¤éÍè¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤³¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Þ¤À¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¤¸õ¤ä½àÈ÷¶ñ¹ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤°°ÜÆ°¡¢¥Ó¥¶¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¡¢°Û¤Ê¤ëÄÌ²ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¸²½Åª¤ÊÍ×·ï¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë