¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤é¡¢£³ÇÕ¤¯¤é¤¤¤¬¾å¸Â¡×°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤°ûÎÁ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó´ÞÍÎÌ¡ÄÃÎ¤é¤º¤ËÂçÎÌÀÝ¼è¤Ç·ò¹¯Èï³²¤â
ÉÔÀ°Ì®¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¡Ä¡ÖµÞÀÃæÆÇ¡×¤ÇµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë
¡Ö°ìÉþ¤·¤è¤¦¡×¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤ò°û¤ß¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬¤¬¤µ¤¨¡¢Ì²µ¤¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡Ö°ìÄê¸ÂÅÙ¤Þ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ê¡È°ÍÂ¸À¤ÎÌôÊª¡É¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡Ë¤Î¾¾ËÜ½ÓÉ§¡¦Àº¿ÀÊÝ·ò¸¦µæ½êÌôÊª°ÍÂ¸¸¦µæÉôÉôÄ¹¤À¡£¡Ö¾¯ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ«¤ËÄ²´É¤Î³èÆ°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊØÄÌ¤Ë¤â¤¤¤¤¡×¤È¾¾ËÜ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤¬°ìÄê¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¿´Çï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î¡Ö°ìÄê¸ÂÅÙ¡×¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó²á¾êÀÝ¼è¤ËÃí°Õ¤ò´µ¯¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎµöÍÆÀÝ¼èÎÌ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¡¢Ç¥ÉØ¤Ê¤É¤Ç±Æ¶Á¤¬°ã¤¤¡¢ÂÎ¼Á¤Ê¤É¤Ç¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó´ÞÍÎÌ¤ÏÇ»¤µ¤Ê¤ÉÆþ¤ìÊý¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë100¥°¥é¥à¡ÊÌó100㎖¡Ë¤¢¤¿¤ê60Ó¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ÎÍÆÎÌ¤Ï250¡Á400㎖¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó´ÞÍÎÌ¤Ï150¡Á240Ó¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¡£
£±Æü¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼èÎÌ¤¬1000Ó¡Ê£±g¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉÔÀ°Ì®¤ä¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£µg¤òÄ¶¤¨¤ë¤È»à¤Ë»ê¤ë¤È¾¾ËÜ»á¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤ËÂ¿ÎÌ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¡¢·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤ÆµÞÀÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ©ÀÏ¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
£±Æü¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï£±Æü¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¾¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢À®¿Í¤Ç400Ó¡¢£³ÇÕ¤¯¤é¤¤¤¬¾å¸Â¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤à°ûÎÁ¤Ï¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¾¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤»¤¤¤¼¤¤¸á¸å£³»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¸å¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¬´·¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«µ¿Ìä¤À¤È¤¤¤¦¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÈ´¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¤À¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÈ¾¸º´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë£´»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂå¼ÕÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢£³¡Á£¸»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤È¸Ä¿Íº¹¤âÂç¤¤¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌë¤Ë°û¤à¤È¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
ÉÔÌ²¤ÇÇº¤ß¡¢¿çÌ²ºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾¾ËÜ»á¤Ï¡ÖÌ²ºÞ¡Ê¿çÌ²ºÞ¡Ë¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤ªÃã¤Ê¤É¤Î°û¤ßÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÉÔÌ²¤ÇÌ²¤ì¤º¡¢¿çÌ²ºÞ¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¡¢µ¯¤¤ë¤ÈÆ¬¤¬¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò²¿ÇÕ¤â°û¤ßÂ³¤±¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤È¿çÌ²ºÞ¤Î°ÍÂ¸À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¿©ÉÊ¡¢»ÔÈÎÌô¤Ë¤âÈùÎÌ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï°ûÎÁ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë»ÔÈÎÌô¤Ë¤âÈùÎÌ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤ò°û¤àÇÕ¿ô¤À¤±¤Ç¤ÏÀÝ¼èÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Á¥ç¥³Ì£¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï°ÍÂ¸À¤¬¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾¾ËÜ»á¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÃí°Õ´µ¯¤·¡¢¡ØÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢°ûÎÁ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó´ÞÍÎÌ¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤Ç¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¡Ê¡Ç22Ç¯£³·î¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ûÎÁ¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÍÌµ¤ä´ÞÍÎÌ¤ÏÉ½¼¨¤ÎµÁÌ³¤¬¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Õ¿Þ¤»¤ºÂ¿ÎÌ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Ãã·Ï°ûÎÁ¤Ç¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Î´ÞÍÎÌ¤¬¡¢Â¾¤ÎÌÃÊÁ¤è¤êÉ¬¤º¤·¤â¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÏ«¾Ê¤Î¥µ¥¤¥È¤ÏÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ê£×£È£Ï¡Ë¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ô¹ÈÃã¡¢¥³¥³¥¢¡¢¥³¡¼¥é°ûÎÁ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±ÄøÅÙ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤ß¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÌó£²ÇÜ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ï´Ì¤äÉÓ£±ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼£²ÇÕÊ¬¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ò¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂ¿⽤¤Ë¤è¤êÃæÆÇ»à¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡Ó¤ÈÃí°Õ¤ò´µ¯¤¹¤ë¡£¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢Èè¤ì¤ò´¶¤¸¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë°û¤Þ¤ì¡¢³ØÀ¸¤äÆ¯¤¯¿Í¤Ë¿Íµ¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
µÞÀ¥«¥Õ¥§¥¤¥óÃæÆÇ¤Î¾ÉÎã¿ô¤Ï¡Ç13Ç¯¤´¤í¤«¤éÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤òÂç¼ê°ûÎÁ²ñ¼Ò¤¬¹ñÆâ¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
²¤½£¤Ç¤ÏÃæÀ¤¤Ë¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ê¸½ºß¤Î¥«¥Õ¥§¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¾¾ËÜ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¡Ö¿Í´Ö¤ÎÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ç²¤½£¤Ë¶áÂå²½¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ÂÅÙ¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¿È¶á¤Ê°ûÎÁ¤ä¿©ÉÊ¡¢»ÔÈÎÌô¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æü¤´¤í¤«¤éµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬²á¾êÀÝ¼è¤Î²óÈò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Àõ°æ½¨¼ù