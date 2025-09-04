お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐら（38）が1日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0・00)に出演。実父の訃報を明かした。

鈴木によると、先日30年来の地元の友人から連絡があり、「大体、友人から連絡があるときは外国人ジョッキーがやらかした日とかだったんだけど、“ルメールですか？やらかしてましたね”って聞いたら、“いや、ルメールじゃなくて、親父さんが亡くなったらしい”と言われた」という。

友人は父親の職場で共に働いていた知人と偶然会い、その訃報を聞いたという。鈴木は「“えっ！？親父が死んだの？”と驚いた」と当時を振り返った。

両親は鈴木が7歳の時に離婚。以降、父親の居場所や連絡先は不明で、線香をあげることもできなかったため、父の職場に連絡を取ったという。

すると職場からは「7月の15日までに仕事出てたんだって。出勤してきた時に顔がもう真っ黄色で、黄疸が出ちゃってて。会社でやった健康診断とかも、凄い悪かったらしいんだけど、全然やっぱりもう病院には一切行かずに、酒ばっか飲んでたんだって。元々、酒ばっか飲んでから肝臓も悪いから。だから多分、その肝臓で亡くなっちゃったんだと思います」と説明を受けたそう。

そして「7月の24日に亡くなったと。葬儀も家族葬で会社の人も行けなかったらしくて…」としみじみ明かしていた。